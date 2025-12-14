Educación anula licencias de Microsoft en decenas de institutos de Alicante y desata el caos

"La reducción a licencia A1 ha generado una situación que compromete la seguridad, el cumplimiento normativo y la operatividad administrativa del centro. El personal gestiona datos especialmente sensibles (datos personales del alumnado), cuya protección no puede garantizarse adecuadamente con esa licencia". Es solo uno de los avisos que están lanzando institutos y centros de Formación Profesional (FP) de la provincia a la Conselleria de Educación tras recortar licencias de Microsoft, lo que está generando cierto caos en el día a día de la enseñanza. Incluso hay profesores que se han visto obligados a pagarse con sus recursos estos permisos. De manera particular y conjunta, a través de la Asociación de Directores de la Comunidad Valenciana, docentes y equipos directivos han reclamado a la Administración autonómica que dé urgentemente marcha atrás y que evite la discriminación al haber creado centros de primera y de segunda.

En concreto, los permisos que han dejado de funcionar son los conocidos como A3, cuyo uso es exclusivamente académico, y han pasado a tener el modelo A1, que, según el profesorado afectado, solo ofrece aplicaciones en versión web y seguridad básica, lo que limita gravemente, tal y como denuncian, su capacidad de trabajo y aumenta los riesgos. Fundamentalmente, la situación ha provocado ralentización en los procesos, dependencia total de conexión y falta de herramientas para cumplir con normativas de protección de datos, advierten.

Según la web de Educación, desde octubre solo están teniendo acceso a esta licencia el personal docente y el alumnado de grado medio y superior de FP de las familias Informática y comunicaciones, Administración y gestión y Comercio y márketing; además de los profesores y estudiantes de centros específicos de educación a distancia, de los conservatorios profesionales; de los centros de enseñanzas artísticas superiores; de las escuelas oficiales de idiomas y el personal docente de los centros de formación del profesorado y de las unidades especializadas de orientación.

Los permisos se han limitado a centros con ciclos de Informática y comunicaciones, Administración y gestión y Comercio y marketing, conservatorios y escuelas de idiomas

Además, el departamento ahora dirigido por Carmen Ortí prevé que excepcionalmente, todo el personal docente y todo el alumnado de centros de secundaria y de formación profesional que se incorporaron al proyecto de Identidad Digital entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, disponen de esas licencias A3 hasta septiembre de 2026.

Un instituto de la provincia con ordenadores en el aula / INFORMACIÓN

El malestar es monumental en los centros educativos donde han dejado de tener acceso a aplicaciones de Microsoft 365 operativos en los escritorios de los ordenadores. Lo que han perdido es una plataforma de productividad basada en la nube, que incluye las aplicaciones clásicas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, junto con herramientas de colaboración para hacer reuniones multitudinarias como Teams, almacenamiento en la nube como OneDrive, y otras herramientas de organización, seguridad y automatización.

Además, se han visto afectados por la reducción del almacenamiento en Outlook Exchange y OneDrive, con lo que los correos electrónicos y los archivos en la nube tienen menos capacidad. De hecho, si se supera el nuevo límite, reciben una notificación por correo electrónico y se aplican restricciones en el uso de los servicios.

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

Lluvia de quejas

Por todas estas cuestiones, hay centros educativos, como el IES Severo Ochoa de Elche, que también que han remitido quejas a la unidad de Soporte y Asistencia Informática para Centros Educativos de la Comunidad Valenciana (SAI) porque la supresión de la licencia ha afectado tanto a profesores como a alumnos, sin recibir ninguna respuesta.

Entre los problemas que se han ocasionado, hay institutos como el Hermanos Amorós de Villena, que a través de UGT, han lamentado que en FP se están encontrando con la realidad tener que preparar al alumnado para la digitalización, obligatoria con la nueva ley nacional, en un formato en desuso en las empresas del sector y sin recursos para poder enseñarlo en clase. "El profesorado entiende que nos están quitando herramientas muy funcionales y necesarias para un trabajo más eficaz que responda a las necesidades del siglo XXI", lamentan desde este centro.

El profesorado denuncia haber perdido herramientas muy necesarias para un trabajo más eficaz que responda a las necesidades del siglo XXI

En esta línea, desde el centro integrado de FP Valle de Elda han dirigido varios escritos a la conselleria advirtiendo de que "la eliminación de funcionalidades de seguridad avanzadas, control de acceso, gestión de dispositivos y trazabilidad incrementa el riesgo de brechas de seguridad y dificulta el ejercicio de nuestras responsabilidades legales". Es más, advierten que la licencia que se han quedado "limita gravemente la actividad docente y administrativa". Y es que en estas instalaciones donde se imparten grados semipresenciales el daño es mayor porque parte de los contenidos se enseñan a distancia y tienen a alumnado de varios puntos de la geografía española. "No entendemos por qué los centros específicos de educación a distancia tienen acceso a las licencias A3 y nosotros no, por el hecho de estar en un centro que combina la enseñanza presencial con la semipresencial", lamentan los profesores.