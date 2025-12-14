La hoguera Sèneca Autobusos, ganadora del Certamen de Villancicos de Hogueras

Tras un intenso fin de semana previo a la Navidad, la Federació de Fogueres de Sant Joan ha dado a conocer el fallo del XXXIX Certamen de Villancicos de Hogueras, el concurso más longevo del calendario fogueril. El primer premio de esta edición ha recaído en la hoguera Sèneca Autobusos, que se alzó como vencedora entre un número récord de participantes. El segundo premio fue para la hoguera Mercado Central, mientras que el tercero se lo llevó Santo Domingo- plaza Tomás Valcárcel.

El certamen, que inicialmente estaba previsto celebrarse en la avenida de la Constitución, tuvo que cambiar de ubicación a última hora debido a la previsión de lluvia. Finalmente, las actuaciones se desarrollaron en la Ciudad de la Luz, concretamente en el salón de actos del estudio DD2, que acogió durante todo el fin de semana a comisiones, público y jurado en un ambiente plenamente navideño.

Por el escenario han pasado hasta 80 comisiones, una cifra histórica que marca un récord de participación y que supera en diez grupos a los inscritos en la edición de 2024. Este notable incremento consolida al certamen como una de las citas culturales y musicales más importantes de las Hogueras y convierte a la edición de 2025 en una de las más destacadas de su trayectoria.

El encuentro musical se ha desarrollado durante los días sábado y domingo, organizado en tres bloques de actuaciones repartidos en dos jornadas. La primera sesión tuvo lugar el sábado a partir de las 17:30 horas, mientras que el domingo el certamen se dividió en una sesión matinal, iniciada a las 10:30 horas, y una vespertina, que comenzó a las 17:00 horas.

Villancicos tradicionales, letras adaptadas al mundo fogueril y elaboradas puestas en escena han sido los protagonistas de un fin de semana que vuelve a demostrar la vitalidad y el arraigo de esta cita musical, que cada año reúne a cientos de festeros y aficionados y que sigue creciendo en participación y calidad.