El nuevo mural en el Mercado de Babel que atrapa todas las miradas: un homenaje gigante a Alicante

El Mercado municipal de Babel estrena un nuevo mural artístico de 30 metros que va a formar parte de su fachada principal. La obra está inspirada en un bodegón contemporáneo y es el primero que se pinta en horizontal de estas dimensiones en Alicante creado por el artista Miguel Ángel García del equipo ‘Doble13’, para dar vida a los productos de la huerta y el mar característicos de nuestra ciudad y rendir homenaje a los productos de kilómetro cero sostenibles de calidad que se venden en nuestros cuatro mercados municipales y simbolizan su excelencia.

Esta iniciativa se ha presentado en el Mercado de Babel con la visita de la concejala de Mercados, Lidia López, y el presidente de la asociación de Mercados, Paco Alemañ, y la obra ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Alicante.

La concejala, Lidia López, ha resaltado “el buen resultado del mural que transforma la fachada del Mercado y es una iniciativa muy positiva con muy buena acogida entre los clientes”, así como puso en valor la obra afirmando que “no solo embellece sino enaltece el vínculo y el sentimiento de identidad entre nuestros mercados y sus productos de proximidad, logrando promover y fomentar una compra responsable de cercanía en los ciudadanos y fomentar la cultura”.

El equipo de artistas ‘Doble13’ ha sido contratado para llevar adelante este proyecto pionero en los mercados. El presidente de la asociación de Mercados, Paco Alemañ, ha señalado que “con esta obra queda patente la transversalidad de nuestros mercados y ponemos ese granito de arena para apoyar nuestra cultura. La idea surgió para el Mercat Fest y con el bodegón logramos convertir los productos de proximidad en un escaparate también de nuestra gastronomía alicantina y artistas de kilómetro cero”.

Bodegón alicantino de los mercados

El mural ocupa una dimensión de más de 33 metros cuadrados de ancho y tres de alto, y combina diversas técnicas artísticas. En la obra se pueden apreciar carnes, verduras, ajos, huevos, aceite, frutas, pescados en tonos pastel. El artista ha indicado que “ha creado un espacio vivo en el mercado para conectar, inspirar y provocar emociones, utilizamos el muralismo para embellecer y he realizado este mural basándome en los productos básicos de la vida cotidiana de las personas”.

Además, el artista ha introducido objetos como el cabasset, el mortero y un botijo tal y como ha explicado para “remarcar la identidad alicantina estoy muy contento con el trabajo porque ha quedado muy bien y a la gente también le está gustando mucho y me encuentro muy satisfecho con el resultado final”.

El proyecto ha sido propuesto en colaboración con la asociación de mercados municipales para rendir homenaje a los productos locales que abastecen las despensas de los ciudadanos y forman parte de nuestra gastronomía en el año que somos Capital Española de la Gastronomía. La edil Lidia López invitó a los mercados “animo a todos los ciudadanos a venir a conocer este mural como alicantinos tenemos que estar muy orgullosos de la calidad de nuestros mercados municipales y venir a comprar los productos de proximidad en ellos realizando una compra más sostenible en nuestro comercio local”.