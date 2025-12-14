La Navidad llega a la Diputación de Alicante con su encendido de luces: "Espectaculares"
El Palacio Provincial inaugura un montaje de luces que combina diferente espacios en tres dimensiones que está causando sensación en redes sociales
Todavía no se habían encendido todas las luces de Navidad en Alicante, pero la ciudad ya respiraba el ambiente festivo. La Diputación de Alicante preparaba a fuego lento el engalanado exterior de su Palacio Provincial, generando gran expectación entre los alicantinos, curiosos por descubrir qué sorpresa les aguardaba este año.
La espera ha merecido la pena: la empresa alicantina Destello Iluminación ha hecho realidad la propuesta del artista Javier Capella, transformando el edificio en un espectáculo de luz y color. El montaje, que combina diferentes espacios en tres dimensiones, propone un recorrido sensorial por distintos estímulos asociados a la Navidad, invitando a los visitantes a sumergirse en un universo festivo único y sorprendente.
La propuesta está siendo un éxito entre los alicantinos, pues desde su inauguración, que se llevó a cabo el pasado viernes, un gran número de personas se acercan a la sede de la Diputación Provincial para disfrutar del espectáculo de luces que envuelve el edificio y sus alrededores, creando un ambiente mágico y festivo. La instalación, que permanecerá abierta hasta el día de Reyes, se puede disfrutar desde las 18 horas y combina tecnología de iluminación y creatividad artística para ofrecer un recorrido visual que ha logrado captar la atención de residentes y visitantes.
La repercusión en redes sociales ha sido inmediata. La influencer local Elena Vidal, conocida bajo el usuario de @alicantestreetstyle, compartió su experiencia con sus seguidores, afirmando que "estas son las luces de Navidad más espectaculares de Alicante". Su publicación en Instagram acumula cerca de 7.000 “me gusta” y una gran cantidad de comentarios, muchos de ellos de personas que planean acercarse a ver el montaje en persona.
