La Navidad llega a la Diputación de Alicante con su encendido de luces: "Espectaculares"

Todavía no se habían encendido todas las luces de Navidad en Alicante, pero la ciudad ya respiraba el ambiente festivo. La Diputación de Alicante preparaba a fuego lento el engalanado exterior de su Palacio Provincial, generando gran expectación entre los alicantinos, curiosos por descubrir qué sorpresa les aguardaba este año.

La espera ha merecido la pena: la empresa alicantina Destello Iluminación ha hecho realidad la propuesta del artista Javier Capella, transformando el edificio en un espectáculo de luz y color. El montaje, que combina diferentes espacios en tres dimensiones, propone un recorrido sensorial por distintos estímulos asociados a la Navidad, invitando a los visitantes a sumergirse en un universo festivo único y sorprendente.

La propuesta está siendo un éxito entre los alicantinos, pues desde su inauguración, que se llevó a cabo el pasado viernes, un gran número de personas se acercan a la sede de la Diputación Provincial para disfrutar del espectáculo de luces que envuelve el edificio y sus alrededores, creando un ambiente mágico y festivo. La instalación, que permanecerá abierta hasta el día de Reyes, se puede disfrutar desde las 18 horas y combina tecnología de iluminación y creatividad artística para ofrecer un recorrido visual que ha logrado captar la atención de residentes y visitantes.

La repercusión en redes sociales ha sido inmediata. La influencer local Elena Vidal, conocida bajo el usuario de @alicantestreetstyle, compartió su experiencia con sus seguidores, afirmando que "estas son las luces de Navidad más espectaculares de Alicante". Su publicación en Instagram acumula cerca de 7.000 “me gusta” y una gran cantidad de comentarios, muchos de ellos de personas que planean acercarse a ver el montaje en persona.