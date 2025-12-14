Hasta 81 litros por metro cuadrado en Ondara activan la alerta naranja por lluvias en el norte de Alicante
La Marina Alta registra acumulados muy elevados en pocas horas, con precipitaciones persistentes y riesgo de inundaciones según Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de la provincia de Alicante ante la persistencia de precipitaciones intensas, que ya han dejado acumulados muy destacados en municipios de la Marina Alta.
Según los registros de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), las lluvias han sido especialmente abundantes durante la jornada dominical, con acumulados que en algunos puntos han superado los 80 litros por metro cuadrado en pocas horas. Las lluvias más intensas se esperan entre esta tarde y mañana lunes.
El municipio de Ondara encabeza el listado con 81,2 litros por metro cuadrado, seguido muy de cerca por Dénia, donde se han recogido 77,4 litros por metro cuadrado, y Pego (la Plana), con 76,4 litros por metro cuadrado. También destacan los registros en l’Atzúbia (Forna), con 68,6 litros por metro cuadrado , y en el núcleo principal de l’Atzúbia, con 65 litros por metro cuadrado.
Otras localidades de la comarca han registrado igualmente cantidades significativas, como els Poblets, con 62 litros por metro cuadrado, el Verger, con 42,8 litros por metro cuadrado, o el Ràfol d’Almúnia, donde se han contabilizado 41,4 litros por metro cuadrado. En Pego, distintos puntos del término municipal han acumulado entre 37 y 40 litros por metro cuadrado, mientras que en Xàbia (zona Montgó/Toscamar) las precipitaciones han alcanzado los 36 litros por metro cuadrado.
Ante esta situación, Aemet mantiene la alerta naranja, que implica riesgo importante, y advierte de la posibilidad de lluvias localmente muy fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no circular por barrancos, ramblas o zonas inundables. Aemet ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de este domingo por precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- La borrasca Emilia llega a Alicante: estos son los municipios donde debes sacar el paraguas
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: 'No hay voluntad de hacer nada
- Los profesores de Alicante paran: estos son los servicios mínimos en los colegios e institutos
- Un alicantino de toda la vida
- Fallece Maruja, 'madre' de la mítica Horchatería Azul de Alicante
- Récord de gripe en Alicante: la provincia es la que más contagios tiene en España