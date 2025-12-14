El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia

Cielos cubiertos y lluvias, son los protagonistas del día de hoy en la provincia de Alicante, con un ligera bajada de las temperaturas mínimas, aunque las máximas siguen rozando los casi 20ºC. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este domingo 14 de diciembre pronostica una jornada meteorológica de fenómenos que se parecen algo más a la Navidad que se asoma con la continuidad de la borrasca Emilia en el territorio.

Avisos activos para hoy

Hoy, domingo 14 de diciembre, la Aemet ha activado la alerta naranja por lluvias en el litoral norte. El aviso indica que podrá haber precipitaciones acumuladas en 12 horas de 100mm. Por otro lado, se ha extendido el aviso amarillo a las siguientes comarcas:

Interior de la provincia:

Peligro bajo de tormentas de 15:00 a 23:59 horas.

Peligro bajo de lluvias acumuladas en una hora de 30mm hasta las 23:59 horas.

Peligro bajo de lluvias acumuladas en 12 horas de 60mm hasta las 23:59 horas.

Litoral sur de la provincia:

Peligro bajo de tormentas de 15:00 a 23:59 horas.

Peligro bajo de lluvias acumuladas en una hora de 30mm hasta las 23:59 horas.

Peligro bajo de lluvias acumuladas en 12 horas de 60mm hasta las 23:59 horas.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá un día donde las precipitaciones serán las protagonistas. Las temperaturas se moverán entre 12ºC y 18ºC. El viento será moderado y variable, con brisas suaves del noreste. La humedad alcanzará valores altos por la noche, que llegará al 100%.

El tiempo en Elche

Elche amanecerá con los cielos cubiertos con lluvias previstas para todo el día. Las temperaturas oscilarán entre 12ºC y 17ºC. El viento será del noreste y soplará moderado en general. La humedad subirá de forma notable al anochecer, cuando llegará al cien por cien.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá una jornada de lluvias intensas. Las temperaturas irán de 12ºC y 16ºC, dejando un ambiente templado. El viento será moderado del norte durante buena parte de la jornada. La humedad permanecerá entre valores medios y altos, aumentando por la tarde rozando el 100%.

El tiempo en Elda

Elda tendrá una jornada de lluvias continuas. Las temperaturas irán de 9ºC a 15ºC, con sensación fresca a primera hora. El viento será débil, con cambios de dirección a lo largo del día. La humedad será elevada al final de la jornada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un domingo gris, con cielos muy nubosos de principio a fin y con precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre 13ºC y 17ºC, con una tarde templada pese a la falta de sol. El viento soplará noreste. La humedad será alta durante toda la jornada, con picos cercanos al cien por cien.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un día cerrado, con el cielo muy nuboso y lluvias previstas durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 11ºC y 16ºC, y el viento soplará del noreste. La humedad alcanzará valores muy altos al amanecer y al final del día.

El tiempo en Alcoy

Alcoy amanecerá con niebla y ambiente frío. A todo ello, se le unirán las nubes y precipitaciones durante todo el día. Las temperaturas se moverán entre 9ºC y 13ºC, con una tarde fría y sin sol. El viento será moderado y de direcciones cambiantes. La humedad se mantendrá alta durante todo el día, especialmente a primera hora.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un día cubierto con un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 10ºC y 17ºC. El viento será débil y la humedad será muy alta, especialmente en los momentos de mayor nubosidad.