Alicante avanza en el control de los apartamentos turísticos con la abstención de la izquierda y Vox

Alicante avanza hacia la futura regulación de los apartamentos turísticos. El gobierno municipal de Luis Barcalaha aprobado este lunes en Comisión de Urbanismo iniciar la modificación del Plan General con la que se bloqueará la apertura de nuevas viviendas vacacionales en barrios saturados. Una medida que está previsto validar en el pleno del mes de diciembre y que ha contado con la abstención de toda la oposición: el PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos.

A finales del pasado mes de noviembre, la Junta de Gobierno Local aprobó el informe ambiental para la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad. Este trámite, paso previo indispensable a que la medida sea debatida en el pleno municipal, ha posibilitado también que la suspensión temporal de nuevas licencias a pisos turísticos se haya extendido durante un año más, hasta enero de 2027, el máximo permitido por la Ley.

Después de que, en enero de este año, entrase en vigor la suspensión de nuevas licencias a viviendas de uso turístico, el gobierno local de Luis Barcala empezó el pasado mes de octubre a concretar las medidas con las que tratará de poner coto al turismo masivo y a la proliferación de apartamentos vacacionales.

Las medidas, al detalle

Entre las medidas incluidas, se fijará un limite de plazas por habitante, se decretará la prohibición total en zonas saturadas, se obligará a que estos pisos tengan acceso independiente cuando se encuentren en bloques residenciales y convertir en alojamientos los bajos de las principales calles comerciales. El índice máximo será de 0,187 plazas turísticas por habitante y la prohibición en áreas saturadas se implementará con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

Estas particularidades se contemplarán para favorecer la implantación de alojamientos de alta categoría. En la futura normativa se establecerá que los hoteles de 4 y 5 estrellas no se verán afectados por el límite fijado, aunque la zona en la que se ubiquen haya alcanzado el umbral máximo permitido.

Del mismo modo, para los de 3 estrellas se dictará un régimen especial que les permite superar el límite general fijado, estableciendo un límite de 0,32 plazas turísticas por habitante a la hora de conceder licencia para este tipo de establecimientos en una determinada zona.