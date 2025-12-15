Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante instala wifi público en la plaza del Ayuntamiento

El ejecutivo de Luis Barcala habilita conexión gratuita en los alrededores del Consistorio, en otra cesión del PP a Vox de cara a los presupuestos

La plaza del Ayuntamiento de Alicante ya tiene wifi público gratuito

La plaza del Ayuntamiento de Alicante ya tiene wifi público gratuito / Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

La plaza del Ayuntamiento de Alicante ofrece desde este lunes, 15 de diciembre, wifi gratis para los visitantes. El gobierno municipal de Luis Barcala ha habilitado la conexión en una nueva cesión del PP a Vox, en plena negociación de los presupuestos del 2026.

El Ayuntamiento de Alicante instala wifi público y gratuito en pleno centro

El Ayuntamiento de Alicante instala wifi público y gratuito en pleno centro / Alex Domínguez

La medida, acordada por ambas formaciones para dotar de internet público a distintos espacios de la ciudad, se ha iniciado por la plaza del Consistorio, aunque está previsto que se pueda extender en el futuro a otros puntos de interés. Un avance que se produce, además, durante las fechas navideñas en las que la plaza ha sido cerrada al público, de forma previa a su peatonalización definitiva.

La plaza del Ayuntamiento de Alicante se conecta: llega el wifi público

La plaza del Ayuntamiento de Alicante se conecta: llega el wifi público / Alex Domínguez

Por ahora, la conexión (que se encuentra en sus primeros compases) no requiere de registro previo ni de ningún tipo de credencial. Un servicio tramitado por la Concejalía de Innovación que ofrecerá wifi de alta velocidad a todos los visitantes de la plaza.

