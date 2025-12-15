Alicante instala wifi público en la plaza del Ayuntamiento
El ejecutivo de Luis Barcala habilita conexión gratuita en los alrededores del Consistorio, en otra cesión del PP a Vox de cara a los presupuestos
La plaza del Ayuntamiento de Alicante ofrece desde este lunes, 15 de diciembre, wifi gratis para los visitantes. El gobierno municipal de Luis Barcala ha habilitado la conexión en una nueva cesión del PP a Vox, en plena negociación de los presupuestos del 2026.
La medida, acordada por ambas formaciones para dotar de internet público a distintos espacios de la ciudad, se ha iniciado por la plaza del Consistorio, aunque está previsto que se pueda extender en el futuro a otros puntos de interés. Un avance que se produce, además, durante las fechas navideñas en las que la plaza ha sido cerrada al público, de forma previa a su peatonalización definitiva.
Por ahora, la conexión (que se encuentra en sus primeros compases) no requiere de registro previo ni de ningún tipo de credencial. Un servicio tramitado por la Concejalía de Innovación que ofrecerá wifi de alta velocidad a todos los visitantes de la plaza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- La borrasca Emilia llega a Alicante: estos son los municipios donde debes sacar el paraguas
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: 'No hay voluntad de hacer nada
- Un alicantino de toda la vida
- El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia
- Educación anula licencias de Microsoft en decenas de institutos de Alicante y desata el caos
- La Navidad llega a la Diputación de Alicante con su encendido de luces: 'Espectaculares