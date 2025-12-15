Los docentes que trabajan con ansiedad se disparan en Alicante

La proporción de docentes con ansiedad en las aulas de la Comunidad Valenciana se ha disparado de un curso a otro, según el Defensor del Profesor de ANPE, sindicato independiente de la enseñanza pública, que ha situado a la Comunidad Valenciana como la quinta autonomía con más problemas que perjudican a los profesionales de la enseñanza, detrás de La Rioja, Madrid, Asturias y Castilla-La Mancha.

Las faltas de respeto en el aula, las falsas acusaciones, las dificultades para impartir clase con normalidad y las situaciones de acoso o denuncias ante equipos directivos e Inspección son los principales conflictos que trasladó durante el curso 24-25 el profesorado de Secundaria a esta fuerza sindical. Una realidad que se traduce en tener que lidiar con insultos, amenazas, hasta pedos y eructos en clase, motivos que muchas veces no se denuncian, según han venido lamentando docentes de la provincia de Alicante en los últimos meses a otros sindicatos o que los propios docentes han relatado a este diario.

Por su parte, la Conselleria de Educación sigue teniendo como asignatura pendiente reforzar la autoridad del profesor, con un nuevo "decreto de convivencia" que está elaborando desde hace más de un año con el que ha anunciado "tolerancia cero" frente a cualquier tipo de violencia en los centros educativos.

Mientras tanto, los grupos de WhatsApp que se crean los chavales para preguntar por los deberes son «el principal foco de problemas» que se dan en las aulas, según el profesorado, porque no solo se comparten contenidos de clase, sino que también aprovechan para colar pornografía, cuando los padres no revisan las conversaciones, al igual que memes a los profesores, o incluso se les hace bullying a los alumnos excluyéndolos de esos grupos.

La conselleria se comprometió hace más de un año a reforzar la autoridad del profesorado

En concreto, el informe del Defensor del Profesor advierte de que los casos atendidos han sufrido un incremento del 31,3% respecto del curso anterior y de la proporción de docentes que manifiestan ansiedad se ha disparado respecto al curso anterior, manifestándose en un 90,5% de las consultas, mientras que también aumentan los casos de depresión (14,3%), aunque se reducen las bajas laborales, lo que, según este organismo, apunta a que muchos profesionales permanecen en el aula "pese a su deterioro emocional". El estudio, que si bien es cierto no concreta las cifras de casos atendidos, advierte de que cada profesor sufre una media de 2,4 conflictos por curso.

Aunque Secundaria sigue concentrando la mayoría de los casos que llegan a esta entidad (57,1%), empiezan a aparecer situaciones relevantes en Infantil, Primaria, Formación Profesional y otras enseñanzas, lo que demuestra que los problemas de convivencia y las agresiones a la autoridad docente ya no son exclusivos de la ESO y el Bachillerato. Asimismo, el sindicato también vincula estos conflictos con la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, la falta de recursos humanos y materiales y el insuficiente apoyo institucional como factores decisivos en el deterioro del bienestar docente.

Secundaria concentra más de la mitad de los conflictos, que empiezan a ser notorios en Infantil y FP

Problemas con las familias

Aunque en términos absolutos se ha producido un ligero descenso del número total de incidencias, el Defensor del Profesor subraya que aumentan proporcionalmente los problemas con el alumnado y las familias, una tendencia que consolida un clima de tensión en los centros educativos valencianos

El informe también detecta un incremento de los conflictos con las familias, especialmente por presión sobre las calificaciones y faltas de respeto. Esta situación, según ANPE, contribuye a la sensación de desprotección del profesorado, que a menudo se ve cuestionado en su labor docente. De hecho, orientadores alicantinos, consultados por este diario, han constatado que cada vez más progenitores quieren conocer los motivos de los suspensos de sus hijos o de las notas porque las consideran insuficientes, y en algunos casos, llegan a evaluar la competencia del docente, poniéndose en duda la metodología utilizada, incluso su capacidad y aptitud.

En este sentido, en cuanto a la respuesta institucional, solo una parte de los docentes afirma haber contado con el respaldo de la inspección educativa. Aunque el asesoramiento sigue siendo la actuación más habitual, el estudio constata un aumento de los expedientes disciplinarios y una menor percepción de apoyo directo en los centros, por lo que ANPE urge medidas a las administraciones.