Barcala se muestra "sumamente receptivo" a las propuestas de Vox para el presupuesto de 2026 en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, asegura que su gobierno está "sumamente receptivo" con las propuestas planteadas por el grupo Vox a las cuentas municipales del próximo año. El regidor confía en poder aprobar inicialmente el presupuesto antes del 31 de diciembre y carga contra la izquierda por su "absoluta falta de trabajo", al no haber presentado enmiendas al borrador. El PSOE, por su parte, acusa al dirigente popular de "tragar con todas las imposiciones de la ultraderecha".

El pasado viernes concluyó el plazo para que los grupos de la oposición (el PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos) realizaran sus aportaciones a los presupuestos planteados por el gobierno municipal del PP. Los ultras registraron una treintena de medidas como condición para que el ejecutivo local pueda sumar su apoyo a las cuentas, mientras que la izquierda optó, en bloque, por presentar enmiendas a la totalidad, reclamando que el borrador se elabore desde cero. Ahora, el alcalde sostiene que estudiará todas las aportaciones y culpa a los grupos progresistas de no interesarse por la ciudad: "Estamos analizando todas las enmiendas que han presentado", ha manifestado Barcala, al mismo tiempo que ha asegurado "lamentar profundamente la absoluta falta de trabajo e interés del resto de la oposición de izquierda, que seguramente en el puente les vino muy mal lo de ponerse a trabajar". En la misma línea, el dirigente popular ha afeado que "por primera vez en la historia, toda la oposición de izquierdas ha decidido no hacer nada respecto a los presupuestos".

En cambio, Barcala ha mostrado su agradecimiento con la formación de ultraderecha, su socio preferente durante este mandato, a la que ya ha concedido más de 60 medidas desde las municipales del pasado 2023. "Con aquellos que han querido colaborar, participar y han demostrado un interés por Alicante... Nosotros, sumamente receptivos", ha indicado. El alcalde ha querido "agradecer el trabajo hecho por el grupo Vox" y ha asegurado estar "analizando todas las enmiendas que han presentado".

"No hay voluntad de negociar"

Por su parte, el PSOE ha acusado al dirigente popular de no tener voluntad real de negociar con la izquierda porque "su socio es Vox". Según la portavoz socialista, Ana Barceló, "para aprobar los presupuestos, la única alternativa que le queda al señor Barcala es tragar con todas las imposiciones de la ultraderecha", dando una imagen de "debilidad y falta de liderazgo impropia de un alcalde". La edil progresista ha criticado que el alcalde "pretende freír a multas y sablear a los alicantinos con la zona azul para poder financiar el chiringuito antiaborto de Vox, la oficina antiokupas y la policía privada, además de otras concesiones extrapresupuestarias". Frente a ello, la propuesta del PSOE es "empezar los presupuestos desde cero, dar respuesta a las necesidades de los barrios, facilitar el acceso a la vivienda y garantizar los servicios públicos esenciales".

Mientras, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que "Barcala lleva más de siete años mintiendo a la ciudadanía e insultando a su inteligencia". El edil valencianista ha recordado que el popular es "el primer alcalde la democracia sin construir ni un centro social, comunitario, de mayores o biblioteca", y ha recriminado que "plantea unos nuevos presupuestos que ya estaban pactados en su despacho con Vox, un borrador creado sin la participación de absolutamente nadie".

Desde EU-Podemos, su portavoz, Manolo Copé, ha considerado que "el alcalde puede opinar lo que considere" pero ha querido "dejarle claro" que, respecto a los presupuestos para el próximo año, su postura "no es de desinterés, sino de responsabilidad". El edil de izquierdas ha destacado que el borrador "no responde a las necesidades reales de Alicante" puesto que contempla "menos inversión" en barrios, "recortes encubiertos" en servicios esenciales y "ninguna ambición" para afrontar "la crisis y ecológica" que considera que atraviesa la ciudad. "Nuestro trabajo no es aplaudir presupuestos injustos, sino defender el bien común y la dignidad de la gente que vive en esta ciudad. Por eso hay que plantear un nuevo presupuesto", ha añadido Copé.