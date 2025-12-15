Benja Serra y su Callejeros Benjeros aterriza en Alicante: "Aquí la gente va al turrón"

Benja Serra ha llevado por fin Callejeros Benjeros a Alicante y el resultado es justo lo que muchos seguidores esperaban: un recorrido rápido por la ciudad, cargado de juegos de palabras, chistes y guiños muy de aquí que se van encadenando sin pausa.

El vídeo, que ya acumula miles de likes en menos de 24 horas, no intenta explicar la ciudad de Alicante ni venderla como postal. Va directo "al turrón". Arranca con gigantes, cabezudos y “magos del arr-Oz”, mezcla fiesta y gastronomía desde el primer segundo y deja claro el tono: aquí se tira pa’lante. El Teatro Principal sirve para “dar el Ali cante”, la terreta se reivindica de la forma más literal y el paseo empieza a coger ritmo.

La cámara pasa por el Ayuntamiento y se cuela uno de esos detalles que muchos conocen de oídas, la cota cero, antes de levantar la vista hacia el castillo de Santa Bárbara. Ahí aparece la Cara del Moro y el chiste sale solo: "Eso sí que es una cara dura".

Las Hogueras de Alicante entran en escena convertidas en hogueras que se “confrontan”. Un guiño a La isla de las tentaciones que encaja, además, con la realidad de una fiesta donde todas las comisiones compiten por destacar. El recorrido sigue por Maisonnave, rebautizada como la “Maisonave del misterio”, y por el Paseo Volado del puerto, donde el nombre se convierte en carne de meme: "Y yo volé de él". En la Explanada llega uno de los momentazos del vídeo: el “auditorio de la concha” y el inevitable “soy Concha, entro”. La referencia a Aquí no hay quien viva se cuela sin pedir permiso porque sigue viva en el imaginario colectivo.

El chsite fácil aparece rápido con la calle Castaños, zona de tardeo “donde se pillan unas castañas....”. Mercado Central, parada obligatoria si buscas buen producto y un consejo al más puro estilo Dakota Tárraga, otro nombre propio del universo viral alicantino, que encaja como parte del recorrido.

Para ir a Tabarca no hay misterio, hay que coger “es-ta barca”. Literal. El MARQ también cae en su carrusel de chistes: “Acabo de visitar el MARQ”, que completa con un “Anthony, valió la pena”. El Paseo de Gómiz se convierte en el sitio donde ponerse en forma, geométrica eso sí.

Aparecen la calle de las setas, que Serra aprovecha para jugar con la idea de “alucinar”, el paso por Las Cigarreras, convertido en guiño al meme viral de Lola Lolita, y la conocida “pirámide” de la avenida de Dénia, que sirve para lanzar otra de las frases más míticas de Dakota: "¿Qué no? Madre mía, te digo yo a ti que sí..."

El tramo final tira de memoria televisiva compartida. El cartel de la exposición sobre el legado arqueológico de Dénia se convierte en “Kenia, Alicante”, otro guiño directo a Aquí no hay quien viva. La Casa de las Brujas se muestra como la residencia de verano de Prue, Phoebe y Piper, protagonistas de Embrujadas. Sin olvidar la mención a la concursante de OT 2025 Claudia Arenas.

Hambre, coca de mollitas, un “achavo” bien colocado y "arreando chim-pam-pum". Todo ocurre en pocos minutos y sin explicaciones largas. No es un vídeo para entenderlo entero a la primera. Entre referencias a series, memes y frases que llevan años circulando, siempre hay algo que se escapa. Y eso forma parte del plan. El recorrido se disfruta a base de ir reconociendo cosas y dejando otras para una segunda vuelta.