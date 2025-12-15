Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pradas Congreso danaCobra RufiánAlerta amarillaHomenaje Nou ManolínRayo palmera Callosa de SeguraRob ReinerCallejeros Benjeros Alicante
instagramlinkedin

Salud

Impresión 3D de alimentos para personas con problemas de deglución

Los nutricionistas buscan fórmulas más atractivas que el triturado para que ancianos y personas con problemas neurológicos puedan comer y evitar la desnutrición que afecta hasta a un 70 % de ellos

Núria Jordà, la joven valenciana que visibiliza la disfagia en redes sociales: "No recuerdo la última vez que comí un buñuelo"

Núria Jordà, la joven valenciana que visibiliza la disfagia en redes sociales: "No recuerdo la última vez que comí un buñuelo"

J. Hernández

J. Hernández

La intervención nutricional especializada podría evitar hasta un 70% de los casos de desnutrición asociados a la disfagia, una patología que dificulta o imposibilita tragar los alimentos de forma segura y eficaz, especialmente en personas mayores y en pacientes con enfermedades neurológicas como ictus, párkinson, demencias o parálisis cerebral. El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa) recuerda la importancia de un diagnóstico temprano y, sobre todo, de un abordaje nutricional adecuado para mejorar la calidad de vida y la seguridad de quienes la padecen.

Tal y como explica David Expósito, vocal de Universidad de la entidad colegial y experto investigador en esta patología, “muchas personas dejan de poder tragar correctamente y este problema, si no se identifica y se trata, puede derivar en complicaciones graves como la desnutrición, la deshidratación o neumonía por aspiración, que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en estos pacientes”.

En los casos en los que no existe un diagnóstico, por desconocimiento, las familias suelen acudir a soluciones poco adecuadas como triturar todos los alimentos sin necesidad o utilizar texturas que no son seguras para cada paciente.

“El triturado completo puede ser útil en algunos casos, pero en otros provoca rechazo y pérdida de apetito. Existen técnicas mucho más avanzadas que permiten mantener el sabor, el color y la identidad del plato, incluso mediante texturización o impresión 3D, siempre de la mano de un dietista-nutricionista colegiado especializado en este tipo de patologías”, explica Expósito.

Menos infecciones respiratorias

La evidencia disponible muestra que una intervención dietético-nutricional ajustada a la capacidad de deglución del paciente reduce infecciones respiratorias, mejora la masa muscular y disminuye los ingresos hospitalarios derivados de complicaciones como neumonías, además de contribuir a preservar la autonomía y el bienestar emocional de quienes la padecen.

“Cuando la alimentación está bien adaptada, la persona come con menos miedo de atragantarse, se siente más segura y recupera el placer de comer. Esto repercute directamente en su calidad de vida”, señala el experto.

Y en todo ello, tal y como indican desde el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, este profesional tiene un papel central. “Nuestra labor como profesionales de la alimentación consiste en modificar texturas, viscosidades y técnicas culinarias para que los alimentos sean seguros, nutritivos y también agradables. Una dieta adecuada debe ser segura, suficiente y apetecible”, recuerda el experto.

Muchas personas que sufren disfagia están sin diagnosticar

Muchas personas que sufren disfagia están sin diagnosticar / INFORMACIÓN

Infradiagnóstico

Sin embargo, y pese a su gravedad, la disfagia continúa infradiagnosticada: hasta un 70 % de los adultos con discapacidad que presentan síntomas compatibles no tienen diagnóstico. En personas mayores de 70 años, su prevalencia oscila entre el 30 % y el 90 %, según diversos estudios.

Por ello, los profesionales piden a las administraciones públicas un mayor cribado, que permita a los pacientes que detectan síntomas como el ahogo al comer, la sensación de que la comida se atraganta, cambios de voz tras la ingesta o el dolor al tragar, que permita diagnosticar esta problemática y ponerle remedio (o atajarla, o paliarla).

“Con un diagnóstico precoz, las familias y cuidadores de estos pacientes pueden acudir a los profesionales oportunos para ayudarles en la alimentación, rehabilitación o tratamiento de esta patología”, explica David Expósito.

Coordinación

El tratamiento de la disfagia es interdisciplinar e involucra a dietistas-nutricionistas, logopedas, personal médico, enfermería, rehabilitadores, fisioterapeutas y terapeutas. En este sentido, Expósito destaca que “en esta patología es muy importante la coordinación entre todos ellos y los cuidadores. Cada uno aporta una parte del tratamiento y solo cuando se trabaja de forma conjunta se consigue reducir riesgos, mejorar la funcionalidad y favorecer que el paciente recupere una vida más segura y digna”.

Noticias relacionadas y más

Por ello, se anima a las familias, cuidadores y profesionales sociosanitarios a contar con dietistas-nutricionistas colegiados para el manejo de la disfagia, y recuerda que adaptar la alimentación no acaba con la causa de la enfermedad, pero sí evita consecuencias graves y mejora de forma muy significativa el día a día del paciente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
  2. La borrasca Emilia llega a Alicante: estos son los municipios donde debes sacar el paraguas
  3. Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
  4. Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: 'No hay voluntad de hacer nada
  5. Un alicantino de toda la vida
  6. El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia
  7. Educación anula licencias de Microsoft en decenas de institutos de Alicante y desata el caos
  8. La Navidad llega a la Diputación de Alicante con su encendido de luces: 'Espectaculares

Impresión 3D de alimentos para personas con problemas de deglución

Impresión 3D de alimentos para personas con problemas de deglución

Sanidad detecta 28 enfermedades raras en recién nacidos tras incorporar cinco más al cribado neonatal

Las farmacias rurales de municipios en riesgo de despoblación podrán quedar exentas de las guardias

Las farmacias rurales de municipios en riesgo de despoblación podrán quedar exentas de las guardias

Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante

Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante

Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo: "Con la condena al fiscal general, lo que ha triunfado es el bulo"

Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo: "Con la condena al fiscal general, lo que ha triunfado es el bulo"

Mapa interactivo del tiempo en Alicante: sigue en tiempo real cómo avanza la borrasca Emilia en la provincia

Mapa interactivo del tiempo en Alicante: sigue en tiempo real cómo avanza la borrasca Emilia en la provincia

La Aemet reactiva en Alicante la alerta amarilla por lluvias y tormentas para mañana

Benja Serra y su Callejeros Benjeros aterriza en Alicante: "Aquí la gente va al turrón"

Benja Serra y su Callejeros Benjeros aterriza en Alicante: "Aquí la gente va al turrón"
Tracking Pixel Contents