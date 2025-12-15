Impresión 3D de alimentos para personas con problemas de deglución

La intervención nutricional especializada podría evitar hasta un 70% de los casos de desnutrición asociados a la disfagia, una patología que dificulta o imposibilita tragar los alimentos de forma segura y eficaz, especialmente en personas mayores y en pacientes con enfermedades neurológicas como ictus, párkinson, demencias o parálisis cerebral. El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa) recuerda la importancia de un diagnóstico temprano y, sobre todo, de un abordaje nutricional adecuado para mejorar la calidad de vida y la seguridad de quienes la padecen.

Tal y como explica David Expósito, vocal de Universidad de la entidad colegial y experto investigador en esta patología, “muchas personas dejan de poder tragar correctamente y este problema, si no se identifica y se trata, puede derivar en complicaciones graves como la desnutrición, la deshidratación o neumonía por aspiración, que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en estos pacientes”.

En los casos en los que no existe un diagnóstico, por desconocimiento, las familias suelen acudir a soluciones poco adecuadas como triturar todos los alimentos sin necesidad o utilizar texturas que no son seguras para cada paciente.

“El triturado completo puede ser útil en algunos casos, pero en otros provoca rechazo y pérdida de apetito. Existen técnicas mucho más avanzadas que permiten mantener el sabor, el color y la identidad del plato, incluso mediante texturización o impresión 3D, siempre de la mano de un dietista-nutricionista colegiado especializado en este tipo de patologías”, explica Expósito.

Menos infecciones respiratorias

La evidencia disponible muestra que una intervención dietético-nutricional ajustada a la capacidad de deglución del paciente reduce infecciones respiratorias, mejora la masa muscular y disminuye los ingresos hospitalarios derivados de complicaciones como neumonías, además de contribuir a preservar la autonomía y el bienestar emocional de quienes la padecen.

“Cuando la alimentación está bien adaptada, la persona come con menos miedo de atragantarse, se siente más segura y recupera el placer de comer. Esto repercute directamente en su calidad de vida”, señala el experto.

Y en todo ello, tal y como indican desde el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, este profesional tiene un papel central. “Nuestra labor como profesionales de la alimentación consiste en modificar texturas, viscosidades y técnicas culinarias para que los alimentos sean seguros, nutritivos y también agradables. Una dieta adecuada debe ser segura, suficiente y apetecible”, recuerda el experto.

Muchas personas que sufren disfagia están sin diagnosticar / INFORMACIÓN

Infradiagnóstico

Sin embargo, y pese a su gravedad, la disfagia continúa infradiagnosticada: hasta un 70 % de los adultos con discapacidad que presentan síntomas compatibles no tienen diagnóstico. En personas mayores de 70 años, su prevalencia oscila entre el 30 % y el 90 %, según diversos estudios.

Por ello, los profesionales piden a las administraciones públicas un mayor cribado, que permita a los pacientes que detectan síntomas como el ahogo al comer, la sensación de que la comida se atraganta, cambios de voz tras la ingesta o el dolor al tragar, que permita diagnosticar esta problemática y ponerle remedio (o atajarla, o paliarla).

“Con un diagnóstico precoz, las familias y cuidadores de estos pacientes pueden acudir a los profesionales oportunos para ayudarles en la alimentación, rehabilitación o tratamiento de esta patología”, explica David Expósito.

Coordinación

El tratamiento de la disfagia es interdisciplinar e involucra a dietistas-nutricionistas, logopedas, personal médico, enfermería, rehabilitadores, fisioterapeutas y terapeutas. En este sentido, Expósito destaca que “en esta patología es muy importante la coordinación entre todos ellos y los cuidadores. Cada uno aporta una parte del tratamiento y solo cuando se trabaja de forma conjunta se consigue reducir riesgos, mejorar la funcionalidad y favorecer que el paciente recupere una vida más segura y digna”.

Por ello, se anima a las familias, cuidadores y profesionales sociosanitarios a contar con dietistas-nutricionistas colegiados para el manejo de la disfagia, y recuerda que adaptar la alimentación no acaba con la causa de la enfermedad, pero sí evita consecuencias graves y mejora de forma muy significativa el día a día del paciente.