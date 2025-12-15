Alicante impulsa terapias avanzadas que frenan los brotes de esclerosis múltiple

Los avances en los tratamientos contra la esclerosis múltiple han cambiado notablemente el panorama para estos pacientes pues se ha pasado de tener unas pocas opciones terapéuticas a disponer de terapias más personalizadas, como son los fármacos monoclonales, que permiten reducir con mucha más eficacia que antes los brotes de una enfermedad que afecta a más de 3.500 alicantinos.

Investigadores de la provincia han participado en el hallazgo de estos tratamientos a través de ensayos con pacientes afectados por una patología neurológica crónica e impredecible, que se produce cuando el sistema inmunitario ataca el encéfalo y la médula espinal.

Sus síntomas dependen de la gravedad del daño en la fibra nerviosa. Problemas de visión con dolor en un ojo o visión doble, cansancio y fatiga, dificultad para caminar y mantener el equilibrio, entumecimiento o debilidad en brazos y piernas, dolor, tendencia a las caídas y urgencia para orinar son algunos de los síntomas, que pueden aparecer y desaparecer de forma intermitente. También puede provocar depresión, problemas de memoria y concentración, y afecta principalmente a mujeres entre 20-40 años. Es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes de tráfico.

Neurología valorará con Radiodiagnóstico la lectura de las resonancias de afectados por IA

Monoclonal

Uno de los fármacos que se están administrando en la actualidad para frenar los brotes, y en cuyo descubrimiento participó la provincia, es el ocrelizumab, un intravenoso monoclonal aprobado en 2019 en el que el Hospital General de Alicante participó desde el inicio de los ensayos clínicos en 2011. Este fármaco inyectable es fruto de una investigación internacional simultánea en varios centros de Europa, EE UU y Australia, y debe administrarse cada seis meses.

Los monoclonales son proteínas diseñadas en laboratorio que imitan los anticuerpos naturales del sistema inmune para atacar objetivos específicos, como proteínas asociadas a enfermedades, y permiten restaurar, mejorar o imitar la respuesta inmune para detener o retrasar dolencias, actuando como terapia dirigida en este caso para los brotes que aparecen en la resonancia magnética.

El Hospital Doctor Balmis desarrolla su faceta investigadora a través del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (Isabial). En 2026 se iniciará, de la mano de este centro, la investigación de un nuevo grupo de fármacos dirigidos especialmente contra la progresión de la discapacidad, que es el reto más importante de todos los que tienen los médicos que tratan la esclerosis, tal y como explica el doctor Ángel Pérez Sempere, responsable del Servicio de Neurología.

Todo o nada

Actualmente hay medicamentos que frenan el avance de la esclerosis desde un porcentaje muy pequeño a un 100 %, pero «buscamos fármacos que sean más eficaces para luchar contra esta progresión», apunta Pérez Sempere.

Porque no todos los pacientes se ven beneficiados. Es el caso de los afectados por la esclerosis múltiple secundaria progresiva sin actividad, que son aquellos cuyos síntomas empeoran constantemente con el tiempo sin evidencia de inflamación activa (recaídas o nuevas lesiones en resonancia magnética), marcando un empeoramiento gradual de la discapacidad neurológica a pesar de la aparente calma inflamatoria.

Inteligencia artificial

También el próximo año, el servicio de Neurología va a participar en un estudio europeo junto con Radiodiagnóstico, área que dirige el doctor Luis Concepción, para evaluar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el análisis de las imágenes de las resonancias magnéticas que se hacen a los enfermos y determinar si la IA aporta algo más respecto a la valoración clásica que hace el médico.

Ambos han pasado ya por el Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm) del Departamento de Salud de Alicante–Hospital General. Este comité evalúa cualquier ensayo clínico con medicamento de uso humano en un paso imprescindible para que pueda llevarse a cabo, en un paso imprescindible para que pueda llevarse a cabo un nuevo objetivo de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital de Alicante, que cuenta con 30 años de experiencia. Este servicio se completa con los también neurólogos Luis Moreno y Lourdes Ruiz-Escribano, junto con la enfermera Francis Domenech, quienes trabajan de forma coordinada para ofrecer atención especializada.

La unidad gestiona un elevado volumen asistencial al atender cada año a más de 500 personas que padecen esta enfermedad crónica del sistema nervioso central, ofreciéndoles acceso a los tratamientos más innovadores.

Científicos de Isabial iniciarán en 2026 la búsqueda de tratamientos contra la progresión de la discapacidad

Ante las nuevas investigaciones que se avecinan, el jefe de Neurología de Alicante destaca la gran evolución que se ha producido en los fármacos para la esclerosis desde los años 80. Por entonces, «no había realmente ningún tratamiento que constase en los libros de Medicina después del diagnóstico para el paciente, si acaso darle unas vitaminas como efecto placebo. Realmente los tratamientos empiezan a surgir a mediados de los 90», con inyectables. El gran salto se ha dado en los últimos 20 años: se ha pasado de tener dos fármacos a más de una docena y por diferentes vías, «lo cual ya implica un avance»

«No hay un único tratamiento perfecto y maravilloso. Eso no existe pero tenemos un abanico que permite individualizar" la terapia. Esta depende de la edad, de si hay otras enfermedades, del estado de la esclerosis y del género. «Hay más mujeres afectadas y muchas en edad fértil. El tema de los planes de embarazo y de lactancia los tenemos en cuenta al elegir un tratamiento», dice el doctor.

Inyectables

En cuanto al tipo de fármaco, se siguen usando en determinados perfiles los inyectables que surgieron en los años 90 y hay otros orales, más cómodos. La mayoría son de uso hospitalario pero algunos se dispensan también en farmacias.

La gama se completa con los citados anticuerpos monoclonales, que son fármacos de diseño. Inicialmente se administraban de forma intravenosa en el hospital de día pero actualmente existen opciones de tratamiento subcutáneo, cómodo y eficaz, que permite al paciente ponérselo en casa.

El objetivo es interferir lo menos posible en la vida de la persona. Hay fármacos que se administran una vez cada 6 meses o incluso cada más tiempo. "Cada vez se intenta simplificar más, que el paciente venga y en menos de una hora administrarle un tratamiento para que no tenga que volver en mucho tiempo, lo que ha supuesto un avance importante».

Resonancias y analíticas para vigilar la salud del cerebro El Servicio de Neurología del Hospital General Universitario Doctor Balmis y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) han celebrado por primera vez un encuentro con pacientes y familiares impulsado por la Unidad de Esclerosis Múltiple para crear un espacio de confianza en el que resolver dudas y compartir experiencias fuera del entorno clínico habitual. El doctor Pérez Sempere, neurólogo responsable de la unidad, explica que «en la consulta el tiempo es limitado y, en ocasiones, la terminología médica puede resultar abrumadora. Nuestro propósito es ofrecer un lugar donde pacientes y familiares puedan comprender mejor la enfermedad, resolver sus inquietudes con calma y sentirse acompañados por el equipo médico y de Enfermería, más allá de la prescripción de tratamiento». El neurólogo Luis Moreno señala que «siempre hemos mantenido una relación estrecha con nuestros pacientes, pero este es el primer foro donde el protagonismo recae en las inquietudes de los asistentes». El programa, como detalla la neuróloga Lourdes Ruiz-Escribano, ha comprendido contenidos prácticos sobre las inquietudes más habituales de los enfermos, como son las pruebas médicas. «Les hemos explicado para qué sirve realizar tantas analíticas y resonancias, qué información buscamos y por qué son fundamentales para vigilar la salud del cerebro». La enfermera Francis Domenech ha hablado del papel de Enfermería en el día a día de la patología y de la importancia de la educación sanitaria, la formación a pacientes en el manejo de su medicación y el acompañamiento en los cuidados diarios.

Todos estos tratamientos, y los que están por venir, los usan los médicos para paliar una enfermedad al alza. Las estadísticas indican que sigue aumentando el número de personas afectadas por la esclerosis múltiple y que es mayor la cifra de enfermos que hace 15 o 20 años. De hecho, cada vez hay más pacientes en los hospitales atendidos por esta patología, tal y como explica el neurólogo.

Se trata de una dolencia neurológica cuya gravedad depende del daño en la fibra nerviosa

Sobre las causas, "no tenemos una respuesta porque no se sabe realmente. En la esclerosis múltiple hay una interacción entre predisposición genética y factores ambientales. Pensamos que estos están influyendo, porque además este incremento del número de casos afecta especialmente a las mujeres. Pero no sabemos exactamente por qué ocurre y habrá que investigarlo», apunta el especialista.

El estilo de vida y la alimentación podrían estar detrás de ese repunte de una patología en la que es necesario un abordaje integral, siendo esencial no solo el papel del médico sino la figura del profesional de Enfermería.

La salud mental es otro eje esencial con estrategias para afrontar el impacto emocional del diagnóstico y para aprender a convivir con la esclerosis múltiple manteniendo una actitud vital positiva.