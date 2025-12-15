Mapa interactivo del tiempo en Alicante: sigue en tiempo real cómo avanza la borrasca Emilia en la provincia

La borrasca Emilia sigue presente en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante. Después de un fin de semana en el que los avisos rojos han estado presentes en las localidades asoladas por la dana del año pasado, la alerta amarilla sigue activa en toda la Comunidad Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo durante todo el lunes también en Murcia, partes de Andalucía y Cataluña, entre otras comunidades.

La previsión para el martes es muy similar ya que el aviso seguirá presente en toda la Comunidad Valenciana ya que se esperan precipitaciones acumuladas que podrían dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Mapa interactivo del tiempo

Para seguir en tiempo real el avance de la borrasca Emilia en Alicante puedes consultar el siguiente mapa, que cuenta con un radar de tiempo y se ve perfectamente dónde están ubicadas las mayores precipitaciones y tormentas. Se puede consultar en tiempo real y también ofrece una estimación de qué ocurrirá en la siguiente hora.

El mapa permite seleccionar diferentes modos de visualización como por satélite, las mayores zonas de viento, de lluvia, truenos y temperatura, entre otros.

El mapa permite tener una visión generalizada del tiempo en nuestro país y también buscar por ubicación, donde te ofrece la posibilidad de ver en tiempo real el tiempo en algunas zonas donde tienen instaladas cámaras.