Los mercados de Alicante reclaman más inversión, aparcamiento y agilidad administrativa al Ayuntamiento de Alicante

Los comerciantes de los mercados municipales de Alicante aprovecharon este lunes el tradicional brindis de Navidad para trasladar al Ayuntamiento un conjunto de reivindicaciones que, según el sector, llevan años pendientes de respuesta. El acto, organizado por la Asociación de Comerciantes de Mercados Municipales y celebrado en el Mercado Central, reunió a representantes institucionales, asociaciones comerciales, miembros de las Hogueras y vendedores de los distintos mercados municipales, con el alcalde Luis Barcala y la concejala de Mercado, Lidia López, como principales destinatarios de las demandas.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Mercados Municipales, Paco Alemañ, abrió su intervención defendiendo el papel estratégico de los mercados en la economía local y defendió que señaló la brecha que existe entre las necesidades de los placeros y el ritmo de las inversiones en unos equipamientos que arrastran deficiencias estructurales y problemas de accesibilidad. "Los mercados generan más de mil puestos de trabajo directos y muchos más indirectos, porque son auténticas locomotoras de los barrios", afirmó. Alemañ insistió en que la relevancia de los mercados no se mide solo en términos económicos y puso en valor el trabajo realizado en los últimos años para revitalizar estos espacios. Destacó campañas como "La millor despensa del món", la del reparto de cabassets o Mercat Fest, que han obtenido reconocimientos a nivel nacional.

Inversiones y proyectos pendientes

Pese a reconocer el buen momento comercial de los mercados alicantinos, Alemañ advirtió de que la falta de inversión pública pone en riesgo su sostenibilidad a medio plazo. "Tenemos unos mercados que gozan de buena salud en gran parte por los grandes profesionales que tenemos dando servicio, pero necesitamos un esfuerzo inversor por parte del Ayuntamiento mucho mayor. Valoramos y agradecemos inversiones como la reforma de los baños del Mercado Central o la reurbanización y el parking del mercado de Babel, pero necesitamos más", reclamó. El presidente comparó la situación de Alicante con la de otras grandes ciudades. "València va a invertir 8,8 millones de euros en sus mercados entre 2024 y 2026, siendo una ciudad comparable. Barcelona destina alrededor de 45 millones de euros anuales. Ahí queda eso", afirmó Alemañ.

También recordó proyectos pendientes desde hace años, como la reforma del Mercado de Benalúa, anunciada en anteriores legislaturas y aún sin ejecutar. "Si viajamos a los brindis de 2021 a 2025, el alcalde se acordará de la petición de la reforma del Mercado de Benalúa, ya van cinco años", destacó Alemañ.

Además, Alemañ hizo referencia al problema de aparcamiento con el que cuentan los mercados y en este contexto, reclamó de nuevo el desbloqueo de la ampliación en altura del parking de La Lonja. "Pedimos que se desbloquee el parking de la Lonja en varias alturas, son la reurbanización de la calle Capitán Segarra, es una demanda histórica que todavía no se ha puesto en marcha" señaló Alemañ, añadiendo que las políticas de peatonalización, como la anunciada para la calle San Vicente, deben ir acompañadas de soluciones de aparcamiento.

Deficiencias estructurales y gestión de concesiones

Alemañ también puso el foco en problemas estructurales que persisten en varios mercados municipales. "Seguimos teniendo goteras, especialmente en el Mercado de Babel y en el Mercado Central en la zona de fruta y verdura cuando llueve, y problemas recurrentes de climatización. Este año ha habido muchas averías", denunció. Otro de los asuntos que criticó en su discurso fueron los retrasos es la gestión de las concesiones. "Hace casi cuatro años de la última licitación y hay mucha gente interesada en abrir puestos en los mercados con buenos proyectos. Necesitamos ponernos a funcionar, sanciones para los que tienen puestos cerrados y no traspasan y facilidades para quien quiere montar algo de valor", apuntó Alemañ.

Respecto a la futura ordenanza de mercados, el presidente de la asociación defendió la necesidad de regular los puestos de hostelería para no desvirtuar el modelo tradicional de mercado. "Ahora mismo existe un equilibrio razonable entre hostelería y comercio tradicional. El objetivo es que no se pierda el modelo de mercado municipal aunque queremos dar la posibilidad a algunos puestos para que puedan ampliar su oferta con la venta de productos elaborados, señaló Alemañ.

Actuaciones y planificación

Tras el discurso, el alcalde Luis Barcala reconoció la importancia de los mercados municipales como parte esencial del sistema de abastecimiento de la ciudad. "El mercado de abastos es la garantía de abastecimiento y hoy es un referente del producto de calidad y excelencia que nos lleva a reconocimientos de todo tipo, incluyendo la Capital Española de la Gastronomía, que no sería posible sin este producto" afirmó Barcala quien aseguró que el Ayuntamiento comparte la necesidad de seguir mejorando estas instalaciones. "La reivindicación es imprescindible. Estamos hablando de un ente vivo que reclama modernización y adaptándonos a nuestro día a día" señaló Barcala.

En su discurso, Barcala defendió la gestión municipal y enumeró actuaciones ya ejecutadas, como la reforma integral de los aseos del Mercado Central, la adecuación de espacios para residuos Sandach en el Mercado Central o el inicio de las obras del aparcamiento en superficie del Mercado de Babel. Además, recordó que se trabaja en la elaboración de una nueva ordenanza de mercados y en estudios técnicos para evaluar el estado de las instalaciones.

El alcalde avanzó también proyectos previstos a medio plazo, como la instalación de taquillas refrigeradas, sistemas de videovigilancia y alarmas conectadas con la Policía Local, mejoras en la gestión de residuos y la habilitación de nuevos servicios en el Mercado Central, como una sala de lactancia, guardería o ludoteca. A ello se suma la búsqueda de financiación para la rehabilitación integral del Mercado de Benalúa y su entorno urbano.

Reconocimiento a una vida dedicada al comercio

El acto concluyó con la entrega de reconocimientos a varios comerciantes jubilados por su trayectoria profesional. Entre los galardonados estaban, Francisco Oliver, carnicero del Mercado de Benalúa; Antonio Carbonell, frutero del Mercado Central; Rencesvintos Sánchez, responsable del bar del Mercado de Babel; Antonio Martínez y Elvira Medina, con 50 años de actividad en el Mercado Central; y Daniel Gosálbez, carnicero del Mercado de Carolinas.