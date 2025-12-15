Nieve en la cumbre de Aitana: así ha cuajado en las cotas más altas
La estampa navideña ha sido compartida por la cuenta de divulgación MeteOrihuela
"¡Sorpresa!" ha publicado en un post en la red social X la cuenta 'MeteOrihuela', especializada en divulgar fenómenos meteorológicos en la provincia de Alicante y alrededores. La tarde de este 15 de diciembre sorprendían con una publicación de lo más navideña y que siempre alegra ver: "Esta mañana ligera capa de nieve en la cara norte de la Sierra de Aitana".
La nieve ha cuajado en pequeñas cantidades muy cerca de la cima, a unos "1400-1500 metros de altitud", según señalan. En un vídeo grabado por la usuaria Nerea Poveda se puede observar la superficie blanca sobre el monte.
Más allá de Alicante
En cotas algo más altas cerca de la provincia el intenso temporal de esta noche se ha traducido en nieve bastante más intensa, como la que se muestra en las siguientes imágenes de la pista forestal anexa a la Peña de Moratalla, Macizo de Revolcadores y Sierra de las Cabras, entre Murcia y Albacete.
En esta zona la cota se sitúa en más de 1600 metros de altitud.
