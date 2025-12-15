Un nuevo problema para la Biblioteca Azorín de Alicante: cerrada por las tardes hasta nuevo aviso

La Biblioteca Azorín de Alicante atraviesa un momento de incertidumbre constante. Tras el estancamiento de su reforma, que llegó incluso al Congreso de los Diputados y abrió una vía para la esperada rehabilitación del edificio, un nuevo varapalo ha generado desconcierto entre los alicantinos que la frecuentan habitualmente: un cartel anuncia que el acceso permanecerá cerrado todas las tardes "hasta nuevo aviso" y que, por tanto, el horario de apertura quedará limitado de lunes a viernes, de 9 a 14.30 horas.

Esta nueva decisión, el cierre de las instalaciones en horario de tarde, se suma a otros problemas ya existentes, como la suspensión de los clubes de lectura, la falta de adquisición de nuevos libros y el progresivo deterioro del edificio. "La situación de la Biblioteca Azorín es caótica. Estamos en época de exámenes, cuando mucha gente acude aquí para estudiar, y además en Navidad, un periodo en el que muchas personas disponen de más tiempo libre", señala José Ramón Navarro, presidente de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín.

El anuncio del cierre vespertino ha caído como un jarro de agua fría entre los usuarios, tanto por lo repentino de la medida como por la falta de transparencia en las explicaciones ofrecidas. "Que la biblioteca cierre por las tardes en estas fechas es incomprensible y muy duro para los usuarios", afirma Navarro. Se trata, además, de un horario especialmente restrictivo para quienes trabajan por la mañana, para los estudiantes que necesitan un espacio de estudio y para los usuarios que acuden por la tarde a leer libros o consultar la prensa.

Cartel del horario actualizado "hasta nuevo aviso", con una apertura de 9 a 14.30 horas / INFORMACIÓN

Cabe destacar que la Biblioteca Azorín tiene una situación institucional compleja: según los estatutos, es de titularidad estatal, pero su gestión recae directamente en la Generalitat Valenciana. A esto se suma que el suelo sobre el que se asienta pertenece al Ayuntamiento de Alicante, lo que implica que cualquier proyecto de reforma o intervención en el edificio requiere no solo coordinación, sino la autorización expresa del gobierno municipal. Esta particularidad administrativa ha sido uno de los factores que ha ralentizado durante años cualquier avance en su rehabilitación.

Ahora también sin clubes de lectura

Los clubes de lectura de la Biblioteca Azorín, considerados por la Asociación de Amigos como “el alma de la biblioteca”, también han quedado temporalmente suspendidos, generando preocupación entre los usuarios habituales. Estos grupos no solo fomentan la lectura y el aprendizaje literario, sino que también funcionan como espacios de encuentro social, debate ordenado y formación en ciudadanía. Navarro señala que “un club de lectura es, en cierto modo, una escuela de ciudadanía; fomenta la participación democrática y la reflexión crítica”.

El 25 de noviembre se comunicó a los coordinadores de los diferentes clubes de lectura la suspensión de las sesiones correspondientes al mes de diciembre y según explican los usuarios damnificados, no se expusieron motivos para la toma de esta decisión. Algunos clubes se plantean la posibilidad de buscar alternativas fuera del edificio, pero la falta de espacio y los horarios limitados dificultan su continuidad. Desde la Asociación de Amigos se asegura que la suspensión es temporal y que los encuentros podrían retomarse “después de Navidad”, aunque aún no se ha definido un calendario concreto.

Interior de la sala general de la biblioteca Azorín, en horario matutino / ALEX DOMÍNGUEZ

Reunión con el ministro Urtasun sobre la reforma

Los integrantes de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín se reunieron hace dos semanas con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para conocer las novedades sobre la reforma del edificio. La reunión se produjo después de que el ministro explicara en el Congreso de los Diputados, a raíz de una pregunta del diputado por Alicante de su partido, Sumar, Txema Guijarro que "el proyecto está listo desde 2017. Hemos remitido la documentación en varias ocasiones al Ayuntamiento de Alicante y solicitamos que nos concedan la licencia para poder acometer la obra de la reforma integral".

Durante el encuentro, el ministro mostró su compromiso de desbloquear la situación y reconoció el trabajo de la asociación, aunque advirtió que aún queda un largo camino antes de que se puedan iniciar las obras. Según José Ramón Navarro, presidente de la asociación, "es un paso importante, pero todavía dependemos de la autorización del Ayuntamiento y del cumplimiento de todos los trámites administrativos, lo que puede llevar meses o incluso años".

La sala general de la Biblioteca Azorín, en una imagen de archivo / ALEX DOMÍNGUEZ

Novedades con la compra de nuevos libros

Varios frentes abiertos llevaron a la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín a enviar tres escritos, cada uno dirigido a la institución competente, aprovechando el Día Internacional de las Bibliotecas, celebrado el 24 de octubre. A la Generalitat Valenciana le plantearon la necesidad de adquirir novedades editoriales, ya que el último lote de libros, comprado el año pasado, provino de los fondos europeos Next Generation, gestionados por el Ministerio de Cultura, y no de una partida autonómica.

En este sentido, la asociación ha recibido respuesta sobre la compra de nuevos libros. Desde la Generalitat les confirmaron que “se está resolviendo” y que se llevará a cabo con un nuevo sistema de adquisición: un mecanismo centralizado mediante licitaciones. Según los miembros de la asociación, este sistema “elimina la flexibilidad que antes tenía la biblioteca y rompe el vínculo con las librerías locales”, que forman parte fundamental del sistema público de lectura de la ciudad. Esto deja incógnitas como cuál será el método de elección de los nuevos libros comprados.