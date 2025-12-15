El método de un profesor de Historia de Alicante, premiado por las víctimas del terrorismo

Las duras historias de dos víctimas de ETA, narradas en primera persona a jóvenes que no habían nacido cuando la banda terrorista sembraba el pánico en España, junto a murales, exposiciones y numerosos trabajos promovidos en las aulas le han servido a un profesor de Alicante para convertirse en ejemplo a nivel nacional por sensibilizar sobre las causas y consecuencias del terrorismo.

Tomás Antonio Andreu, profesor de Historia de España del IES Francisco Figueras Pacheco, ha sido premiado por la Fundación Víctimas del Terrorismo con el Mejor Proyecto Docente. Un galardón que recoge tras 36 años en la enseñanza y tras acumular numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

El alicantino, que recogió el premio en un acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el presidente de la Fundación, Juan Benito Valenciano, aseguró durante su discurso que "cada acto terrorista intenta destruir la libertad y la convivencia", y destacó el esfuerzo de la ciudadanía española para "lograr una sociedad plural y de respeto mutuo". También puso el foco en que "los inocentes no pueden, ni deben caer nunca en la desmemoria y más en este tiempo, por desgracia, tan enrarecido", además de apelar a la unidad de los españoles para combatir la violencia.

Los galardones escolares Ana María Vidal Abarca "Una ciudad sin violencia", dirigidos a estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato, así como a docentes, tuvieron al profesor de este centro educativo como único representante de la Comunidad Valenciana. Estos premios, que promueven la reflexión y la creatividad en torno a la convivencia y la paz, recibieron trabajos de toda España.

El profesor del IES Figueras Pacheco de Alicante, entre los premiados por la Fundación Víctimas del Terrorismo / INFORMACIÓN

El de Francisco Javier López Ruiz, un guardia civil, ahora retirado, que fue herido al ser ametrallada la Casa Cuartel de Galdácano (Vizcaya) el 13 de mayo de 1978, fue el último testimonio que conmocionó a los alumnos de Bachillerato del IES alicantino el pasado curso. Antes de él, pasó por las aulas del Figueras Pacheco Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, presidente del PP en Guipúzcoa, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa de Donostia/San Sebastián, cuando le dispararon por la espalda mientras comía con compañeros.

Además, la metodología del profesor premiado ha trabajado con los alumnos el terrorismo yihadista, los extremismos de ultraderecha y ultraizquierda, los Derechos Humanos y la Constitución Española, pero también ha enseñado a los jóvenes mecanismos para prevenir el terrorismo (educación, justicia, cooperación) y saber distinguir entre los discursos de odio, xenofobia, islamofobia, antisemitismo, así como pautas para la resolución de conflictos, con la mediación escolar como recurso.

Franquismo, relatos y consumo

Tomás Andreu destaca el "honor" que supone para su carrera un reconocimiento de esta envergadura y el "orgullo de que Alicante sea reconocido en toda España". El profesor de Historia, que también ha promovido otras destacadas iniciativas como "las 50 mentiras del franquismo", una exposición importada de Cataluña en su instituto para combatir los bulos de la dictadura, ha sido distinguido por otras aportaciones en la enseñanza.

Como ejemplos, la Diputación le concedió junto a dos profesores de la provincia de Alicante el premio a la excelencia como profesor por los Mejores Relatos Juveniles. Entre otros méritos, también ha tutorizado a alumnos que este año se han proclamado campeones de España en el certamen escolar Consumópolis 20, un concurso nacional con más de 3.700 estudiantes de toda España, convocado por el Ministerio de Consumo.