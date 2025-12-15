El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia mantiene activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la provincia

La borrasca Emiliasigue azotando la provincia de Alicante con cielos muy nubosos, lluvias y posibilidad de tormentas durante la madrugada marcan el inicio de la semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes 15 de diciembre una jornada inestable, con precipitaciones que irán perdiendo fuerza a lo largo del día. Las temperaturas mínimas bajan ligeramente, mientras que las máximas repuntan de forma suave, dejando valores más templados en las horas centrales. El viento soplará del este, flojo en general y algo más intenso en el litoral.

Avisos activos para hoy

La Aemet mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Alicante, tanto en el litoral norte y sur como en el interior.

El mayor riesgo se concentra entre las 06:00 y las 12:00 horas, cuando pueden registrarse:

Chubascos localmente moderados , con acumulados importantes en pocas horas.

, con acumulados importantes en pocas horas. Tormentas puntuales , con especial atención al litoral por la posibilidad de mangas marinas.

, con especial atención al litoral por la mangas marinas. A partir del mediodía, la situación tenderá a estabilizarse progresivamente.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá una jornada marcada por la nubosidad persistente y la alta probabilidad de lluvia durante la mañana. Con el paso de las horas, las precipitaciones irán remitiendo. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 18 grados, con ambiente algo más templado al mediodía. El viento del este, moderado en la costa, reforzará la sensación de tiempo desapacible a primera hora.

El tiempo en Elche

En Elche, el lunes arranca con cielos cubiertos y lluvias, especialmente en la primera mitad del día. La probabilidad de precipitaciones disminuye por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 17 grados, con viento flojo a moderado y sensación fresca en las horas más tempranas.

El tiempo en Benidorm

Benidorm seguirá bajo un escenario inestable, con lluvias durante buena parte del día y un riesgo algo mayor en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 11 y 17 grados, con viento del este y ambiente húmedo típico de situaciones marítimas.

El tiempo en Elda

Elda notará más el descenso térmico a primera hora, con una mañana fresca y lluvias que pueden ir acompañadas de tormenta en los primeros compases del día. Las precipitaciones perderán protagonismo por la tarde. Las temperaturas se moverán entre 8 y 16 grados, con viento flojo y sensación térmica algo más baja al amanecer.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta un lunes gris y lluvioso durante la mañana, con una clara mejoría al final del día. Las temperaturas se situarán entre 11 y 17 grados, con viento moderado y ambiente húmedo, especialmente en zonas cercanas al mar.

¡Tremendo! Esta madrugada (15/12/2025), consecuencias del impacto de un rayo en una palmera situada en el Barrio de San José, en #CallosaDeSegura (#Alicante). Vídeo: Paula Ballesta. pic.twitter.com/zK3hsx8W5c — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) December 15, 2025

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, la jornada estará marcada por lluvias generalizadas hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 16 grados, con viento flojo y una sensación térmica algo más baja en las primeras horas del día.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los puntos donde más se note el ambiente frío e inestable a primera hora, con lluvias y tormentas matinales. A partir de la tarde, el tiempo tenderá a estabilizarse. Las temperaturas irán de 7 a 15 grados, con sensación térmica más baja en las zonas elevadas.

El tiempo en Dénia

Dénia mantiene una alta probabilidad de lluvias durante la mañana, con una clara tendencia a la mejoría por la tarde. Las temperaturas se moverán entre 9 y 17 grados, con viento flojo y cambios de dirección a lo largo del día.