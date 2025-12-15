Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante

El Nou Manolín, historia viva de la ciudad de Alicante, ya lo es también de sus calles. La hasta ahora vía de Villegas, en la que se ubica el mítico establecimiento, ha sido “rebautizada” este lunes con el nombre del restaurador que abrió la que para muchos es la mejor barra de España: Vicente Castelló.

El Ayuntamiento ha celebrado un acto público en la recién nombrada calle “del Restaurador Vicente Castelló”, en el que ha descubierto la placa que unirá para siempre la trayectoria de este empresario con la del pedazo de Alicante donde ha hecho historia. Al evento, además del alcalde, Luis Barcala, y concejales del equipo de gobierno y la oposición, han acudido representantes de diversos sectores, empresarios, asociaciones y colectivos que no han querido perderse la cita con uno de los nombres propios de la gastronomía.

Allí, el propio Vicente ha agradecido el cariño recibido por medio de su hija Silvia, y acompañado de su familia se ha mostrado emocionado de tal reconocimiento por parte de su ciudad. Tras ello, el restaurador se ha animado a leer una poesía dirigida a la capital de la provincia: “Alacant, qué guapa estàs!”, cerraba el último verso.

Calle en la que está situado el restaurante Nou Manolín / JOSE NAVARRO

Decisión aplaudida

El cambio de nombre ha supuesto una decisión muy aplaudida en la ciudad, que fue solicitada por el Patronato de Turismo Costa Blanca; la Unión Empresarial Provincial de Alicante, UEPAL; Facpyme; el restaurante La Finca, de la chef Susi Díaz; la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, Apeha; la Asociación de la Empresa Familiar Provincial de Alicante, Aefa; la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, Jovempa; y la Asociación de Empresarios de Guardamar del Segura, Adepsa.

También firmaron la petición la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante, FOPA; la Cámara de Comercio de Alicante; Lucio Blázquez, fundador del Restaurante Casa Lucio de Madrid; Ibermutua; Asociación de Comerciantes y Afines Corazón de Alicante; la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, APHA; la Asociación de Restaurantes de Alicante, ARA;Chocolates Pastry Escuela Torreblanca; y el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, Cedelc.