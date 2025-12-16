Alicante acogerá en 2026 un congreso nacional e internacional sobre la salud emocional de los médicos

Alicante acogerá en 2026 el II Encuentro Internacional y el XI Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), que se celebrará los días 19 y 20 de febrero, con el objetivo de convertirse en una plataforma estratégica para avanzar en la mejora de la salud mental en la profesión médica dentro y fuera de nuestras fronteras.

Esta cita que se celebra cada dos años está organizada por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial, en esta edición junto al Colegio de Médicos de Alicante, en una oportunidad única para reflexionar, innovar y construir juntos el futuro de la salud del médico.

Durante dos jornadas se recorrerá el camino que ha llevado a este programa a ser un referente en el cuidado integral del profesional sanitario, explorando sus avances, compartiendo experiencias y diseñando estrategias de futuro desde el marco de un plan estratégico que lo fortalezca y desde el que proyectar su evolución como modelo pionero hacia el horizonte de 2030.

Retos

Además, el congreso girará sobre la prevención y promoción de la salud mental y de cómo integrar el bienestar personal y social en la cultura médica. Se analizará la gestión basada en datos, la gobernanza y estandarización, y la importancia de formar y acreditar para garantizar la excelencia. También se mirará hacia adelante: nuevas patologías, nuevos retos en la equidad territorial, la innovación, la sostenibilidad y en la construcción de alianzas internacionales.

El programa del congreso incluirá conferencias, mesas de debate y foros centrados en cuestiones como los límites y oportunidades del citado programa de atención al médico enfermo, la excelencia a través de la formación y la acreditación, la evaluación mediante evidencia y la necesidad de una financiación estable.

El congreso tendrá un espacio, como es habitual, para la entrega de los Premios Paime, reconociendo a profesionales y entidades destacadas por su compromiso en la protección de la salud mental médica.

El Colegio de Médicos de Alicante rinde homenaje a una vida entera dedicada a la medicina / Héctor Fuentes

Una mirada global

En paralelo, el encuentro internacional reunirá a representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), organizaciones médicas de Europa y Latinoamérica y expertos de referencia, quienes analizarán la situación actual de la salud mental en el ámbito sanitario a partir de estudios internacionales y nacionales.

Se presentarán investigaciones recientes como los resultados del MeND Survey sobre la salud mental del personal sanitario en Europa, así como trabajos realizados en España y Brasil relacionados con el burnout y el suicidio en médicos.

Modelos europeos

El programa incluirá, además, una revisión de los modelos europeos de atención a la salud mental del médico y una mesa redonda internacional en la que se debatirá sobre la construcción de sistemas de apoyo sostenibles para los profesionales sanitarios. El encuentro concluirá con la presentación de la Declaración de Oporto, vinculada al Statement on Physician Specific Mental Health Care de la Asociación Médica Mundial.

El presidente de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial, el doctor Tomás Cobo, subraya que “estos encuentros son una gran oportunidad para compartir experiencias, afrontar retos y diseñar soluciones que refuercen y actualicen nuestro compromiso de cuidar a quienes cuidan. El futuro del programa depende de nuestra capacidad para innovar, colaborar y comprometernos con una visión común que escriba el futuro de la profesión médica”.