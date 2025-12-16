Alicante busca ser "Ciudad de la Ciencia"

El Ayuntamiento quiere que Alicante sea declarada "Ciudad de la Ciencia y la Innovación". Esta distinción, que se concede desde 2010, ha sido otorgada a localidades que se han distinguido en el apoyo a estos ámbitos en sus territorios, definiendo políticas y potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico y tecnológico. Se trata, además, del tercer nombramiento al que aspira el ejecutivo local este año, después de quedarse a las puertas de ser Capital Europea de la Innovación y Ciudad Europea Accesible.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes presentar solicitud a la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" correspondiente al año 2025. Un reconocimiento que no solo reconoce el importante papel de las entidades locales en la promoción de sus territorios como elemento crucial que determina el desarrollo económico y social, sino que permite a los municipios seleccionados formar parte de la "Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación" y de la Asociación Red INNPULSO (Arinn).

De acuerdo con el expediente, esta red es "un foro de encuentro y de definición de políticas locales innovadoras" donde se comparten experiencias y proyectos, "potenciando la colaboración entre ayuntamientos y compartiendo buenas prácticas en la gestión e iniciativas de comunicación" de estas iniciativas a los ciudadanos. En caso de que Alicante sea seleccionada, la adhesión deberá someterse a la votación del pleno municipal y conllevará la aceptación de una cuota anual de 3.000 euros a cambio de integrar el colectivo.

Apoyo de la candidatura

A dicho título se opta a propuesta de la Dirección General de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento, con la participación de la concejalía de Innovación, Informática y Agenda Digital, así como del Departamento de Proyectos Europeos de la Concejalía de Planes Estratégicos. Además, en la elaboración de la candidatura han participado todas las áreas municipales.

Para reforzar el peso de Alicante en el galardón, se han aportado cartas de apoyo de las más relevantes instituciones de la provincia de Alicante, respaldando la figura de la capital de provincia: la Diputación Provincial, la Universidad de Alicante, la Euipo, la Fundación Ellis, Aguas de Alicante, Fundeun, Ineca, el Circulo de Directivos, Mercalicante, Ciudad de la Luz, el Puerto de alicante, y el Hub Torre Juana Open Space, entre otras.

Estas instituciones defienden la idoneidad del municipio por su papel de tractor de la innovación en su territorio y su visión de futuro, valorando especialmente su participación en acciones como la inclusión de iniciativas innovadoras en la Agenda Urbana Alicante 2030 con el fin de contribuir al objetivo de un desarrollo sostenible del municipio en sus vertientes económica, social y medioambiental.