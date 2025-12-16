Alicante devuelve con intereses 250.000 euros de ayudas sin gastar en Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Alicante devuelve, con intereses, otros 250.000 euros de ayudas sin justificar. En este caso, el ejecutivo municipal no ha acreditado la contratación de profesionales como psicólogos, educadores sociales o promotores de igualdad dentro del Contrato Programa, por lo que se verá obligado a reintegrar parte de los fondos para Servicios Sociales a la Generalitat Valenciana.

La Junta de Gobierno Local el reintegro parcial de la subvención recibida por el Consistorio dentro del acuerdo con la administración autonómica para la colaboración financiera en materia de atención social entre 2021 y 2024. Un contrato con el que la Generalitat financia la contratación de personal de Servicios Sociales por parte de los ayuntamientos y que, en el caso de Alicante, se tradujo en una transferencia de 9,35 millones de euros para el periodo completo.

Contratos sin justificar

Sin embargo, una vez concluida la etapa de vigencia de dicho contrato, la conselleria ha constatado que el gobierno municipal no ha sido capaz de justificar la contratación de psicólogos durante un total de 9 meses y 19 días; de educadores sociales durante 26 meses y 23 días; de asesores jurídicos durante 3 meses y 28 días; de agentes de igualdad durante 5 meses y 2 días; y de promotores de igualdad durante 27 meses y 6 días.

Todo ello, con un gasto total estimado de 172.600 euros, a los que se suman 77.000 euros más del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con dependencia y otros 745 euros en concepto de igualdad de trato y no discriminación. En total, las arcas municipales tendrán que reintegrar a la Generalitat 250.596 euros que, con los intereses previstos, se elevarán en 7.000 euros más, hasta los 257.755.

No se trata de la primera vez que la falta de justificación obliga al gobierno local a devolver parte de la subvención recibida para los Servicios Sociales. En diciembre de 2023, la Junta de Gobierno Local ya aprobó el reintegro de otros 765.746 euros a la Generalitat Valenciana, de los más de 7,2 millones recibidos para la contratación de personal social. Un mes antes, se dio el visto bueno a otra minoración de una subvención autonómica. Entonces, el Consistorio tuvo que devolver 66.204 euros al Consell por no ejecutar al completo el servicio de infancia y adolescencia.

Críticas del PSOE

Para el PSOE, esta devolución "pone de manifiesto el desastre de gestión de la concejalía de Bienestar Social" y la "poca sensibilidad" del gobierno de Barcala "con los alicantinos que más lo necesitan. El concejal Emilio Ruiz lamenta que el alcalde "aplaude la gestión de Begoña León, que no ha sabido resolver la situación del Servicio de Estancias Diurnas de plaza América".

En el pleno de este jueves, el grupo socialista preguntará, precisamente a León sobre su gestión al frente de Bienestar Social y "las consecuencias negativas que vienen sufriendo diversos colectivos". En este apartado de la sesión, Ruiz abordará "la situación de abandono que padecen las personas con discapacidad y sus familias por los retrasos acumulados de más de dos años en la valoración o revisión del grado de discapacidad".