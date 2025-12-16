Alicante estudia los cambios en el tráfico para la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alicante estudiará cómo afecta al tráfico el cierre de la plaza del Ayuntamiento, antes de impulsar su peatonalización definitiva. El gobierno municipal de Luis Barcala impulsa un contrato para la elaboración de un informe que analice la afección de la medida al transporte público y la movilidad peatonal o ciclista, así como posibles medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red urbana.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria de un procedimiento para contratar la redacción del estudio de tráfico y movilidad para la peatonalización del frente del edificio consistorial, actualmente cerrado de forma provisional. Una adjudicación que contará con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto base de 44.900 euros, más el IVA del 21 %, lo que hace un total de 54.375 euros.

El objetivo de la licitación, según ha avanzado el vicealcalde, Manuel Villar, es "determinar la viabilidad técnica, funcional y operativa de la supresión del tráfico rodado en el frente de la plaza del Ayuntamiento, cuantificando las repercusiones sobre el viario principal, el transporte público urbano y la movilidad peatonal y ciclista, incluyendo las medidas correctoras necesarias para garantizar la funcionalidad global de la red".

Peatonalización definitiva

Este contrato supone el paso previo al proyecto de peatonalización definitiva de la plaza, que saldrá a concurso una vez concluya el estudio del tráfico. Dicha tramitación se llevará a cabo en dos fases: una primera, después de Reyes, para cerrar el paso de vehículos privados manteniendo el paso del transporte público, y otra en el que se garantizará el cierre definitivo al tráfico.

Modificaciones de las líneas de autobús entre el 23 de noviembre y el 7 de enero de 2026. / Vectalia

Sobre la segunda fase de peatonalización de la plaza, en la que el tráfico quedaría totalmente cerrado, eliminando también el transporte público, Barcala afirmó que se aplicará “inmediatamente después”, pero no dio fechas concretas. Según argumentó el alcalde, la peatonalización total se llevará a cabo "cuando esté readaptado todo el sistema de distribución del transporte urbano", ya que lo que le "preocupa" son esos cambios en "el flujo del transporte urbano". Este aspecto, aseguró, "es la clave de todo" porque "el transporte público hay que garantizarlo".