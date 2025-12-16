Alicante estudia los cambios en el tráfico para la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento
El gobierno local contratará la elaboración de un informe sobre cómo afectará el cierre del vial al transporte público y la movilidad peatonal o ciclista, antes de encargar el proyecto de remodelación
El Ayuntamiento de Alicante estudiará cómo afecta al tráfico el cierre de la plaza del Ayuntamiento, antes de impulsar su peatonalización definitiva. El gobierno municipal de Luis Barcala impulsa un contrato para la elaboración de un informe que analice la afección de la medida al transporte público y la movilidad peatonal o ciclista, así como posibles medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red urbana.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria de un procedimiento para contratar la redacción del estudio de tráfico y movilidad para la peatonalización del frente del edificio consistorial, actualmente cerrado de forma provisional. Una adjudicación que contará con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto base de 44.900 euros, más el IVA del 21 %, lo que hace un total de 54.375 euros.
El objetivo de la licitación, según ha avanzado el vicealcalde, Manuel Villar, es "determinar la viabilidad técnica, funcional y operativa de la supresión del tráfico rodado en el frente de la plaza del Ayuntamiento, cuantificando las repercusiones sobre el viario principal, el transporte público urbano y la movilidad peatonal y ciclista, incluyendo las medidas correctoras necesarias para garantizar la funcionalidad global de la red".
Peatonalización definitiva
Este contrato supone el paso previo al proyecto de peatonalización definitiva de la plaza, que saldrá a concurso una vez concluya el estudio del tráfico. Dicha tramitación se llevará a cabo en dos fases: una primera, después de Reyes, para cerrar el paso de vehículos privados manteniendo el paso del transporte público, y otra en el que se garantizará el cierre definitivo al tráfico.
Sobre la segunda fase de peatonalización de la plaza, en la que el tráfico quedaría totalmente cerrado, eliminando también el transporte público, Barcala afirmó que se aplicará “inmediatamente después”, pero no dio fechas concretas. Según argumentó el alcalde, la peatonalización total se llevará a cabo "cuando esté readaptado todo el sistema de distribución del transporte urbano", ya que lo que le "preocupa" son esos cambios en "el flujo del transporte urbano". Este aspecto, aseguró, "es la clave de todo" porque "el transporte público hay que garantizarlo".
Luz verde a la reforma de la calle "de las setas"
Este martes, el Ayuntamiento también ha adjudicado el contrato para la reurbanización de la calle San Francisco, conocida popularmente como la "de las setas". Las obras contarán con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 111.841 euros, mientras que serán realizadas por la mercantil Nerco Infraestructuras SL.
Según figura en el pliego de condiciones del Ayuntamiento, su desarrollo se llevará a cabo por fases. En primer lugar, se emprenderán actuaciones previas en materia de limpieza y reparación del pavimento por tramos, empezando por el más cercano a la plaza Calvo Sotelo, con una longitud aproximada de cuarenta metros.
Seguidamente, se prevé llevar a cabo el pintado de las aceras y centros, una tarea que se recomienda realizar en turno nocturno "para habilitar el paso de peatones". A continuación, será el turno del desmontaje, la restauración y la reparación de elementos de la calle: diez setas de fibra y cartón piedra y dos casitas de hormigón. Y finalmente está previsto que se lleve a cabo la reposición de juegos infantiles con dos toboganes sobre superficies forradas con caucho para minimizar las consecuencias de posibles caídas.
La distancia de la obra es de 220 metros y se diferencian tres tramos: el primero entre la parte adyacente a la plaza Calvo Sotelo y la calle Jerusalén, el segundo hasta la calle Navas y el último hasta la calle Castaños. Además, el contrato ahora adjudicado constituye el cumplimiento de un acuerdo más entre el gobierno municipal de Luis Barcala y el grupo Vox.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- Un alicantino de toda la vida
- El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante
- Educación anula licencias de Microsoft en decenas de institutos de Alicante y desata el caos
- La Aemet reactiva en Alicante la alerta amarilla por lluvias y tormentas para mañana