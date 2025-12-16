Los alicantinos aplauden el abono de transporte único: "Es un puntazo para la gente joven"

El anuncio llegó este lunes desde La Moncloa y, apenas unas horas después, ya era tema de conversación en andenes, vestíbulos y colas de billetes. El nuevo abono de transporte "único" propuesto por el Gobierno ha despertado expectación entre los usuarios habituales del tren y el autobús, especialmente entre los jóvenes y quienes se desplazan a diario por trabajo o estudios.

La medida, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, entrará en vigor en la segunda quincena de enero y pretende simplificar y abaratar el acceso al transporte público. En Alicante, el anuncio se recibió este martes con opiniones mayoritariamente favorables, aunque también con matices y peticiones de ampliación.

Así, en la estación de tren de Alicante, mientras los viajeros consultaban horarios o esperaban la llegada de su tren, el debate estaba servido. El precio, los servicios incluidos y la posibilidad de que el abono se extienda a otros medios de transporte marcaron las conversaciones. Para muchos, la iniciativa supone un alivio económico, para otros, una buena idea que todavía puede mejorar.

"Es una gran ayuda con los precios que hay ahora"

Entre los viajeros alicantinos, una de las opiniones más repetidas es que el abono llega en un momento clave, con el encarecimiento generalizado del coste de la vida y del transporte. Naroa Gomis valora positivamente la medida, sobre todo para quienes se desplazan con frecuencia en tren. "Me parece bien para la gente que trabaja o estudia y puede ir a los sitios sin pagar todos los billetes, que son caros. El precio del abono me parece barato; con lo que cuestan los trenes hoy en día es una gran ayuda", afirma Gomis.

Me parece bien para la gente que trabaja o estudia y puede ir a los sitios sin pagar todos los billetes, que son caros Naroa Gomis — Usuaria de tren

Aunque aplaude que incluya Cercanías y Media Distancia, Gomis cree que el abono podría ir más allá: "Me gustaría que también sirviera para el AVE". Una petición que se repite entre varios usuarios, conscientes de que la alta velocidad queda fuera de esta primera propuesta.

Jóvenes, los grandes beneficiados

El precio reducido para menores de 26 años ha sido uno de los aspectos más celebrados. "Es un puntazo para la gente joven", resume Encarni Iniesta, que considera que 30 euros al mes es una tarifa muy asumible para quienes viajan con frecuencia. "Para los demás, 60 euros también está genial. Mirando por los que viajan muy a menudo, está muy bien. Sirve para todo menos el AVE, que son palabras mayores, pero lo que se vaya pudiendo", añade Iniesta.

Mirando por los que viajan muy a menudo, está muy bien. Sirve para todo menos el AVE, que son palabras mayores, pero lo que se vaya pudiendo Encarni Iniesta — Usuaria de tren

Ana Aliaga coincide en que la iniciativa es positiva, aunque plantea una posible mejora. "Me parece muy bien que propongan estas medidas, pero podrían tener en cuenta a los jóvenes no solo hasta los 26 años, sino ampliarlo hasta los 30, como el Verano Joven". En su caso, utiliza sobre todo los trenes de Cercanías y Media Distancia, por lo que el abono le resultaría especialmente útil. "Los bonos de Cercanías que se ofertan ahora son más caros y esto vendría muy bien", señala Aliaga.

Me parece muy bien que propongan estas medidas, pero podrían tener en cuenta a los jóvenes no solo hasta los 26 años, sino ampliarlo hasta los 30, como el Verano Joven Ana Aliaga — Usuaria de tren

Peticiones de ampliación a otros transportes

No todos los viajeros se muestran plenamente satisfechos con el alcance actual del abono. Lola Pérez considera que la idea es buena, pero insuficiente si no se integra con otros medios de transporte. "Estaría bien que estuvieran todos los transportes, no solo Cercanías o Media Distancia, también el AVE, pero incluso el autobús de las ciudades o el TRAM", apunta Pérez. En su opinión, si el coste es de 30 euros, "lo ideal sería que incluyera todo lo que necesitas para moverte".

Estaría bien que estuvieran todos los transportes, no solo Cercanías o Media Distancia, también el AVE, pero incluso el autobús de las ciudades o el TRAM Lola Pérez — Usuaria de tren

Una visión similar comparte Rafael Muñoz, que subraya el impacto positivo que puede tener la medida a nivel social y medioambiental. “Me parece muy interesante y está muy bien para los viajeros. El precio es bueno y al final lo importante es facilitar el transporte, que la gente coja el tren y limitar la contaminación”, afirma Muñoz.

El precio es bueno y al final lo importante es facilitar el transporte, que la gente coja el tren y limitar la contaminación Rafael Muñoz — Usuario de tren

Dudas desde la Generalitat y cautela en el Ayunramiento

Mientras los usuarios valoran los beneficios prácticos del nuevo abono, desde las instituciones autonómicas y locales surgen algunas reservas. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado crítico con la forma en la que se ha planteado la medida. "No me gustan las ideas cuando las plantea solo una administración incluyendo a todas las demás", afirmó Pérez Llorca este martes, recordando que en la Comunitat Valenciana "se lleva mucho tiempo trabajando para promocionar el transporte público".

Desde el Ayuntamiento de Alicante, el tono ha sido más prudente. La portavoz del gobierno municipal del PP, Cristina Cutanda, aseguró que el Consistorio "tenderá la mano" en todo lo que beneficie a los alicantinos, aunque expresó su recelo ante posibles condiciones ocultas. "Esperamos que sea sin letra pequeña y que no nos comprometa a nada, que sea para beneficio del ciudadano”, señaló Cutanda.