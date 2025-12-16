El belén gigante de Alicante estrena nueva "casa"

El belén gigante de Alicante ya tiene que lo guarde. Y no es su autor, como venia siendo habitual. El belén gigante de Alicante, estanará el próximo año una nueva "casa" tras una serie de contratiempos en el proceso de licitación. El equipo de gobierno del PP adjudicó este martes en Junta de Gobierno el contrato para el montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración de las figuras del portal monumental a la empresa Iluminaciones Ornamentales Iluminart, S.L., por un importe de 111.457,78 euros, IVA incluido.

Este contrato, que cubre un periodo de dos años con opción a prórroga por dos años más, salió a licitación en noviembre con un incremento del presupuesto inicial del 8,5 % tras una serie de complicaciones en su adjudicación. En julio de 2025, el Ayuntamiento lanzó una licitación con un presupuesto de 105.000 euros, pero no recibió ninguna propuesta, ni siquiera la del propio José Manuel García Esquiva "Pachi", el artista responsable de las figuras del belén y que desde 2022 también se había encargado de el almacenamiento y mantenimiento del nacimiento.

Pese a ello, "Pachi" no se presentó a la licitación ya que consideró que las condiciones económicas propuestas no eran viables. Esta no fue la primera vez que el proceso de adjudicación se quedó desierto. En octubre de 2022, el único aspirante a hacerse con el contrato fue nuevamente el propio "Pachi", pero en esa ocasión no pudo subsanar los defectos en la documentación presentada, lo que impidió que se adjudicara el contrato.

Iluminart se lleva la adjudicación

Finalmente, en diciembre de 2025, se abrió una nueva licitación con un presupuesto revisado de 114.000 euros y el contrato fue adjudicado este martes a la empresa Iluminaciones Ornamentales Iluminart, S.L., que presentó una oferta por valor de 111.457,78 euros. Esta propuesta fue la más competitiva de las recibidas, y la empresa cumplió con todos los requisitos técnicos y económicos establecidos en el pliego de condiciones. En segundo lugar, el artista José Manuel García Esquiva, conocido como "Pachi", presentó una oferta, pero no logró superar a Iluminart en cuanto a precio.

El contrato, que comenzará el 16 de enero de 2026, tendrá una duración inicial de dos años, con una posible prórroga de otros dos años, lo que asegura la continuidad del servicio hasta 2028, con la opción de extenderlo aún más si así lo decide el Ayuntamiento.

El proceso de adjudicación refleja una clara decisión del Ayuntamiento de revisar los costes asociados al servicio, elevando el presupuesto para garantizar la conservación y mantenimiento adecuados de las piezas. A pesar de los esfuerzos por parte de "Pachi" de quedarse con el contrato, las diferencias económicas y administrativas han llevado a que el belén gigante de Alicante cuente con una nueva empresa encargada de su gestión.