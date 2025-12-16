Desprendimientos y goteras en dos centros educativos de Alicante tras las lluvias

Llueve sobre mojado en el colegio Azorín y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda). Las últimas precipitaciones han vuelto a sacar a la luz el deterioro que arrastran los centros educativos alicantinos, cuya comunidad lleva tiempo reivindicando unas instalaciones dignas.

En el colegio del barrio Garbinet, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Ampa) ha mostrado su preocupación por el desprendimiento de fragmentos de la cornisa del edificio del ciclo de infantil, que caen directamente sobre el patio donde los niños juegan a diario, según han advertido las familias. Es más, los progenitores han alertado de que este espacio es utilizado por el alumnado durante los recreos y actividades escolares, lo que supone un riesgo evidente para su seguridad física.

Según el Ampa, la cornisa ha comenzado a caer en la noche de este lunes sobre el patio de Primaria pero, temen que dado el estado del tejado, si las lluvias continuasen, podría extenderse hasta otras zonas del edificio, que da a los patios.

Uno de los fragmentos desprendidos de la fachada del colegio Azorín / INFORMACIÓN

Seguridad

A primera hora de la mañana, los operarios del Ayuntamiento de Alicante han instalado unas vallas para restringir el acceso a la zona, medida que las familias han tachado de "insuficiente", debido al daño que podría causar la caida de más piezas, dado el deterioro al que está sometida la cornisa, han advertido.

Frente a ello, han exigido a las autoridades educativas y municipales competentes una reparación urgente de la cornisa y que elimine cualquier peligro para los alumnos.

Goteras en el taller de cerámica de la Easda, tras las lluvias / INFORMACIÓN

Filtraciones cerca de un cuadro eléctrico

Por otro lado, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda) la tormenta han afectado al taller de cerámica, donde se han registrado goteras cerca de las instalaciones eléctricas y de la maquinaria de trabajo. Según la plataforma "Nova Easda Ja!", cada episodio de lluvia hace aparecer filtraciones de agua en el techo, goteos sobre el suelo y, en algunos puntos, sobre las propias zonas de trabajo, lo que afecta directamente al normal desarrollo de la actividad docente.

El colectivo de profesores y alumnos del centro, enclavado en la Zona Norte, ha advertido de que esta situación "no es un hecho puntual ni imprevisible, sino el resultado de una falta de mantenimiento continuada por parte de la Conselleria de Educación y del ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana), responsables últimos de garantizar unas instalaciones adecuadas, seguras y dignas para la enseñanza artística".

Una de las zonas del taller de cerámica de la Easda, donde sufren filtraciones de agua / INFORMACIÓN

Han lamentado el riesgo que generan los suelos mojados, porque pueden provocar resbalones, el posible contacto del agua con instalaciones eléctricas, el deterioro de maquinaria y materiales específicos del taller, así como daños estructurales que pueden agravarse con el paso del tiempo.

Con ello, la plataforma ha vuelto a urgir el traslado a un nuevo centro en la ciudad de Alicante, ante el deterioro de unas instalaciones que vienen denunciando desde hace más de una década.