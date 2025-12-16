Los colegios e institutos podrán expulsar a un alumno por insultar o agredir a un profesor

El alumno que insulte o agreda a un profesor podrá enfrentarse a la expulsión de su centro educativo, al igual que ocurrirá con aquel que cometa acoso o ciberacoso hacia otros estudiantes, docentes o personal del centro. La Conselleria de Educación ha dado luz verde al reivindicado decreto de convivencia para tratar de atajar el auge de conflictos en las aulas, que, prácticamente, se han triplicado en cinco años en la Comunidad Valenciana, según la propia Administración autonómica. La nueva consellera del ramo, Carmen Ortí, se ha estrenado con la presentación de la nueva norma, que entrará en vigor el 7 de enero, con el objetivo de "afianzar la protección de las víctimas y reforzar la autoridad del profesorado".

El daño, la agresión, la injuria o la ofensa al profesor pasará a considerarse como una falta grave, al igual que ocurre con cualquier forma de acoso o ciberacoso hacia el alumnado o personal del centro. Las medidas disciplinarias por este tipo de conductas van desde que el alumno haga tareas educativas fuera del horario lectivo para la reparación del daño causado; la suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares por un tiempo; no salir al patio; el cambio definitivo a otro grupo del mismo curso; la suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias; la suspensión de la asistencia al centro educativo por un período de entre quince y treinta días naturales y excepcionalmente, se planteará la posibilidad de cambio de centro educativo, que se llevará a cabo preferentemente en la localidad, según el borrador del nuevo decreto al que ha tenido acceso este diario.

La normativa entrará en vigor el próximo 7 de enero

La consellera de Educación, junto a su equipo, en la presentación del nuevo decreto de convivencia / INFORMACIÓN

Agresiones, discriminación y difusión de imágenes

El decreto incluye expresamente como faltas graves la injuria u ofensa, las agresiones físicas o morales, las amenazas y coacciones, la violencia de género y cualquier tipo de discriminación grave por motivos de raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad u otras circunstancias personales o sociales. También se consideran graves las vejaciones y humillaciones, así como la difusión no autorizada de imágenes de miembros de la comunidad educativa, especialmente a través de redes sociales o medios digitales. Asimismo, el texto tipifica como faltas graves los daños graves e intencionados a las instalaciones, al material o a los documentos del centro, la suplantación de identidad en actos de la vida escolar, la falsificación o acceso indebido a archivos y servidores, y los robos o hurtos, especialmente cuando se producen con violencia.

Educación registró 11.403 conflictos en las aulas de la Comunidad en 2023

En una Comunidad donde las "incidencias de convivencia" en el aula han pasado de 4.543 en 2018 a 11.403 en 2023, según la Conselleria de Educación, es un clamor, sobre todo, entre las familias, pero también entre el profesorado, que ha visto disparar la ansiedad a la hora de trabajar, medidas más efectivas para hacer frente a los casos y la reducción de la burocracia para actuar a tiempo.

Una charla de la Policía Nacional en un centro educativo para prevenir el acoso escolar / PILAR CORTES

Necesidades específicas

Para las víctimas que sufran acoso o ciberacoso, la conselleria ha puesto en valor el enfoque inclusivo de su nuevo decreto, porque cuando estas tengan necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), ese hecho hará que la conducta del agresor se considere más grave. En la práctica, esto implicará que la responsabilidad del autor del acoso se agrava, lo que puede conllevar medidas disciplinarias más severas. Y es que en gran parte de los casos, los alumnos con trastornos de déficit de atención, hiperactividad o autismo están en el centro de la diana de los acosadores.

Así, Educación se ha comprometido a reforzar la protección de las víctimas "estableciendo su derecho a la información, al apoyo, la participación activa en el procedimiento y a un trato respetuoso, con especial atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a las situaciones de vulnerabilidad".

Además de las medidas disciplinarias, los centros también darán la posibilidad de iniciar un "procedimiento conciliador" para el alumno o alumna que ha cometido una falta, que implicará reconocer los hechos y aceptar voluntariamente una medida educativa para reparar el daño causado. Además, la conselleria persigue que la tramitación de expediente disciplinario tenga "garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia para los casos más graves" para reducir a la mitad los tiempos establecidos.

Por otra parte, la Administración se ha comprometido a simplificar la gestión con el desarrollo de un módulo específico en la plataforma Itaca, que permitirá documentar y seguir digitalmente todas las fases del expediente.