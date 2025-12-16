El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante

El Mercadito de Hogueras, tal y como se conocía hasta ahora, tiene los días contados en el centro de Alicante. El equipo de gobierno del PP saca el ocio del centro de la ciudad y lo traslada fuera del eje de Federico Soto, uno de los puntos neurálgicos de la Fiesta Oficial de la ciudad, tras años de polémica y tensiones con el desarrollo normal de las Hogueras.

La reconfiguración del Mercadito es consecuencia directa de la renuncia de la empresa adjudicataria el pasado mes de septiembre. La concesionaria solicitó la resolución del contrato tras la decisión municipal de reducir el horario de la música para equipararlo al de los racós y barracas, así como de limitar el espacio ocupado en el paseo de Federico Soto para evitar daños en las zonas verdes y problemas de movilidad. Con ese precedente, el Ayuntamiento ha optado ahora por un modelo distinto, con más espacios, pero mejor delimitados, y redistribuidos en distintos puntos de la ciudad, aunque bajo la gestión de un único concesionario.

El Ayuntamiento da así respuesta a una polémica que se arrastra desde hace varias ediciones y que tuvo su punto más crítico en las Hogueras de 2024, cuando las quejas de comisiones, vecinos y colectivos festivos obligaron a reforzar la presencia policial y a controlar las concentraciones de público en la calzada, especialmente en jornadas clave como los días 21 y 22 de junio, cuando se celebran desfiles y la Ofrenda de Flores. Ahora, con un nuevo contrato en preparación y un estudio de viabilidad ya aprobado, el ejecutivo local redefine espacios, usos y ubicaciones con el objetivo de evitar conflictos y ordenar la Fiesta.

Un nuevo contrato tras la ruptura del anterior

La Junta de Gobierno Local aprobó este martes el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de concesión de servicios denominado "Espacios de atención protocolaria, mercado gastronómico y ocio de Les Fogueres de Sant Joan”. Este trámite es el paso previo a la redacción del nuevo pliego de condiciones, que regulará la gestión del Mercadito durante los próximos cuatro años, hasta 2029. El contrato se lanza tras la resolución del anterior acuerdo, adjudicado en junio de 2023, que quedó sin efecto a petición de la empresa en septiembre de 2025.

La gran novedad del nuevo modelo es la ampliación y reorganización de los espacios, que pasan de dos a tres áreas claramente diferenciadas. Así lo explicó la concejala de Fiestas y portavoz del gobierno municipal, Cristina Cutanda, este martes durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "En cuanto al Mercadito de Hogueras, que es el espacio protocolario y de ocio, este año la novedad es que cuenta con tres espacios que antes eran dos. Separamos el espacio gastronómico y el de ocio", indicó Cutanda.

El ocio se va a Teulada y Soto mantiene el protocolo

El cambio más relevante afecta al espacio de ocio, que se traslada fuera del centro urbano. Según confirmó Cutanda, este recinto se ubicará en el mercadillo de Teulada, en el aparcamiento situado entre las calles Campo de Mirra y Teulada. "El gastronómico se queda en Soto y el de ocio pasará al de Teulada, con los mismos horarios de ruido que las Hogueras. Es un espacio que consideramos seguro y que puede estar conectado”, afirmó Cutanda.

Este espacio estará destinado a actividades recreativas y socioculturales in interferir en el desarrollo de los actos oficiales. El acceso será libre, aunque el concesionario podrá cobrar entrada si presenta propuestas concretas que lo justifiquen, como actuaciones con caché. Además, el recinto de ocio no ocupará la totalidad del mercadillo, ya que se mantendrá una parte del espacio destinada a aparcamiento, y tendrá los mismos horarios de ruido que el resto de las Hogueras.

Sin embargo, el paseo de Federico Soto no desaparece del mapa del Mercadito, pero reduce notablemente su peso. Allí se mantendrán dos espacios: el de atención protocolaria, utilizado por la Federació de Fogueres para recibir a delegaciones festeras de todo el territorio nacional, y el mercado gastronómico.

Este último se situará en la parte baja del paseo y estará abierto del 17 al 24 de junio, en horario de 10.30 a 2.30 horas, coincidiendo con el horario habitual de la restauración. En este espacio se permitirá la venta de productos alimenticios para consumir en el recinto o para llevar, estará abierto al público general y no contará con música más allá de la ambiental.

Con este nuevo planteamiento, el gobierno local del PP busca evitar los problemas que rodearon al Mercadito en ediciones anteriores y garantizar que el servicio pueda convivir con el desarrollo normal de las Hogueras. Aunque el Ayuntamiento no ha detallado todavía el contenido del futuro pliego, sí confía en que el nuevo Mercadito, ya con el ocio fuera del centro, esté operativo para las Hogueras de 2026.