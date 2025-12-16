Estos serán los horarios de los centros de salud de la provincia de Alicante en Navidad

Los centros de salud permanecerán cerrados los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, como cada año. Además, solo abrirán hasta las 15 horas los días laborables del periodo navideño en la mayoría de departamentos de salud de la provincia de Alicante: un año más cerrarán por las tardes como norma general, al igual que en el resto de la Comunidad Valenciana, aunque con excepciones, pues en algunas zonas de salud mantendrán el horario habitual, según confirman fuentes sanitarias y sindicales.

La planificación del horario de Navidad contempla la apertura de los ambulatorios los días laborales entre el próximo lunes 22 de diciembre y el lunes 5 de enero de 2026, de 8 a 15 horas. Y a partir de esa hora se mantendrán abiertos los PAS y PAC (puntos de atención sanitaria urgente del sistema de Atención Primaria).

Esta es la norma general. Las excepciones en la provincia, según las fuentes consultadas, están en los departamentos de la Marina Alta y la Marina Baixa, donde en principio se mantiene el horario habitual.

La reestructuración horaria coincide este año con un pico de gripe que puede colapsar las Urgencias hospitalarias

A medio gas

Por tanto, la Atención Primaria funcionará a medio gas durante un par de semanas, como suele ser habitual en estas fechas festivas con la diferencia, respecto a la pasada Navidad, de que estamos en un pico de gripe, lo que siempre supone un riesgo de tensionar las urgencias hospitalarias. La realidad es que la variante K de la gripe A ha multiplicado los contagios antes de lo previsto.

"Estamos en una situación de epidemia adelantada y lo peor puede estar por llegar justo en los días antes de Navidades porque en las fiestas no hará más que aumentar", dijo a este diario el doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva. El temor, según el experto, es que se junta este incremento de casos con el inicio de las vacaciones de los sanitarios y puede pillar a los hospitales no reforzados.

La autorización para cerrar por las tardes los nueve días laborables que hay este año entre festivos y fines de semana, incluyendo los días 24 y 31, en que los centros de salud permanecerán cerrados todo el día, busca facilitar que todo el personal pueda disfrutar de sus vacaciones y ante la falta de sustitutos para todos los médicos que toman su descanso.

Arranca la vacunación sin cita contra la gripe en los centros de salud del departamento de Sant Joan d'Alacant / Alex Domínguez

Escasez de plantillas

Debido a la escasez de las plantillas, la solución es abrir estos recintos a las ocho horas y cerrarlos a partir de las 15 horas. En horario vespertino se atenderá en los puntos de atención continuada (PAC) y en los puntos de atención sanitaria (PAS), que son los habituales recursos para urgencias fuera del horario habitual en Atención Primaria. O bien acudir a los hospitales.

Hasta este pasado lunes no había ninguna orden oficial al respecto por escrito cursada por la Conselleria de Sanidad sobre el cierre de los centros de salud por las tardes en Navidad, según las fuentes sindicales y médicas consultadas, «pero las agendas están modificadas para que esté cerrado», explicaron.

Los departamentos de la Marina Alta y la Marina Baixa mantendrán en principio los horarios habituales

Por departamentos

Según el detalle aportado por el área de Sanidad de CC OO, todos los centros de salud del departamento de Alicante-Hospital General cerrarán por las tardes hasta Reyes. El 7 de enero será el primer día en que funcionarán con normalidad en horario vespertino.

También en el área de Sant Joan d'Alacant descansarán por la tarde desde el lunes 22 de diciembre hasta el 5 de enero, idéntica situación que en el departamento de Elche, con cierre de las tardes en Primaria. Lo mismo en Alcoy, donde los ambulatorios abrirán los días laborales del periodo navideño hasta las 15 horas y se reforzarán los festivos, "igual que hacen todos los años".

En el departamento de salud de Elda del 22 de diciembre al 5 de enero, ambos inclusive, solamente funcionarán en horario de mañana, de 8 a 15 horas, y por la tarde cerrarán. A partir de las tres de la tarde, solo funcionarán los PAC y PAS.

También en el departamento de Orihuela cierran sus centros de salud por la tarde hasta el 7 de enero, a excepción de los que tienen Urgencias. También el área de Torrevieja cierra la actividad ordinaria por la tarde en Navidad y se quedan los PAC de guardia.

Como el resto del año

En el de Dénia, en cambio, se pretende mantener los horarios habituales del resto del año, y en la Marina Baixa la idea inicial es la misma, optando por no modificar horarios.

"Lo que tienen que hacer Sanidad es sustituir la plantilla que toma vacaciones y si no hay personal, usar los módulos de refuerzo" Eva Plana — UGT Sanidad

Eva Plana, secretaria de Salud, Servicios Socio-Sanitarios y Dependencia en UGT País Valenciano, ha afirmado que "no estamos de acuerdo con las medidas de cierre. Lo que tienen que hacer la Conselleria de Sanidad es sustituir la plantilla que toma vacaciones y si no hay personal, usar los módulos de refuerzo. Es un despropósito porque con la demora que hay ya de por sí y la situación de saturación hospitalaria, el escenario de cara a las Navidades se va a agravar. Hay una falta de previsión preocupante que evidencia una mala gestión".