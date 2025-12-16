El Hospital de Sant Joan d'Alacant enciende la Navidad

El Hospital Sant Joan d’Alacant ya ha encendido la Navidad. En un acto marcado por la participación comunitaria y la apuesta por la humanización sanitaria, se ha procedido a inaugurar las fiestas y la decoración de los espacios, a cargo de los usuarios de varias residencias y entidades sociosanitarias a las que atiende el departamento de salud

"La Navidad es también un momento para agradecer a quienes, durante todo el año, trabajan para que la atención sanitaria sea más humana, cercana y respetuosa con las necesidades de cada persona” señala el gerente del departamento de salud, Juan Antonio Marqués. Esta colaboración “demuestra que la salud es un proyecto compartido y que la comunidad tiene un papel esencial en construir entornos que cuiden”.

El tradicional encendido del árbol navideño es un momento simbólico que, como cada año, se ha caracterizado por su enfoque inclusivo, participativo y sostenible, ya que se ha primado el uso de materiales reciclados.

Estrellas elaboradas por usuarios de los centros sociales del departamento / INFORMACIÓN

Estrellas decorativas

En esta edición han colaborado varias residencias y entidades a las que se presta asistencia sanitaria como son DomusVI Condomina y los centros de esta misma enseña en Mutxamel y El Campello; las asociaciones de alzhéimer AFA Xixona y comarca y AFA Alicante, así como el Centro San Rafael Fundación Estima, cuyos usuarios, coordinados por el equipo de Trabajo Social, han elaborado estrellas decorativas que ya iluminan espacios comunes del hospital.

Autoridades asistentes Al acto han asistido el director territorial de Alicante de la Conselleria de Sanidad, Francisco Ponce; el alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román; el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer; el alcalde de El Campello, Juan José Berenguer; el diputado provincial de Bienestar de las Personas, Antonio Bermejo; la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, y el concejal de Sanidad de El Campello, Marcos Martínez, quienes han querido mostrar su apoyo institucional al hospital. También han estado presentes representantes vecinales y de diversas asociaciones y ONGs.

Pediatría

La música de la fiesta navideña ha corrido a cargo de la orquesta Jazz Meeting, acompañada de otros músicos invitados, y los alumnos del colegio Pedro Duque ha decorado espacios de Pediatría. También colaboran en la programación navideña otros centros educativos, voluntariado, pacientes y profesionales del hospital y entidades deportivas, contribuyendo a crear un ambiente cálido y familiar en estas fechas señaladas.

El gerente ha agradecido la implicación y la colaboración de todas las entidades a lo largo del año y ha subrayado que “la sanidad es una responsabilidad compartida entre instituciones, profesionales y ciudadanía. Trabajar juntos es esencial para mejorar el bienestar de las personas a las que atendemos”.

Asistentes a la inauguración de la Navidad en el Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

Galardones

Durante el evento, el centro ha hecho entrega del “Reconocimiento a la Implicación en la Humanización Sanitaria” al Club Rotary Alicante Lucentum-Puerto, por su apoyo en la mejora y humanización del área de Oncología Médica, y al IES Canastell, por su implicación constante especialmente en el acto navideño, en el que realizan un catering y elaboran pequeños obsequios.

Este miércoles se conocerá el fallo del concurso de decoración navideña que está muy bien.