Los niños que dibujan la Navidad de Alicante: así son las postales ganadoras del certamen de Fogueres

Los trabajos ganadores servirán para felicitar oficialmente la Navidad 2025 en nombre de las Hogueras de Alicante

Así son las luces de Navidad de la Diputación de Alicante

Alex Domínguez

INFORMACIÓN

Alicante ya conoce los nombres de los ganadores del XVIII Certamen de Postales Navideñas “Fogueres de Sant Joan”, un concurso que pone en valor el talento creativo de los más pequeños de las comisiones bajo el lema “Fogueres en Nadal”.

La Federació de Les Fogueres de Sant Joan, a través de su Delegación de Fogueres Infantils y Juventud, ha hecho público el fallo del jurado, que reconoce tres trabajos —uno por categoría— y que servirán para felicitar oficialmente la Navidad 2025 en nombre de las Hogueras de Alicante.

Tres ganadores, tres fogueres y una misma pasión

El certamen, abierto a todas las comisiones infantiles de Hogueras y Barracas de la ciudad, se ha estructurado en categorías por edades. Los premios han recaído en participantes de distintas hogueras.

Los ganadores del XVIII Certamen de Postales Navideñas son:

  • Categoría A (hasta 7 años):
  • Alejandro Fernández Olmedo, de la Foguera Remigio Soler.
Alejandro Fernández Olmedo. Foguera Remigio Soler

Alejandro Fernández Olmedo. Foguera Remigio Soler / INFORMACIÓN

  • Categoría B (de 8 a 12 años):
  • Chloe Poveda Urbano, de la Foguera San Blas.
Chloe Poveda Urbano. Foguera San Blas

Chloe Poveda Urbano. Foguera San Blas / -

  • Categoría C (de 13 a 17 años):
  • Ana María Mora Nieto, de la Foguera Bola de Oro.
Ana María Mora Nieto. Foguera Bola de Oro

Ana María Mora Nieto. Foguera Bola de Oro / INFORMACIÓN

Las tres obras premiadas pasarán a formar parte de la imagen navideña institucional de la Federació y serán utilizadas como postales oficiales para felicitar las fiestas, además de recibir un premio patrocinado por El Corte Inglés.

