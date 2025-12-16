Los niños que dibujan la Navidad de Alicante: así son las postales ganadoras del certamen de Fogueres
Los trabajos ganadores servirán para felicitar oficialmente la Navidad 2025 en nombre de las Hogueras de Alicante
INFORMACIÓN
Alicante ya conoce los nombres de los ganadores del XVIII Certamen de Postales Navideñas “Fogueres de Sant Joan”, un concurso que pone en valor el talento creativo de los más pequeños de las comisiones bajo el lema “Fogueres en Nadal”.
La Federació de Les Fogueres de Sant Joan, a través de su Delegación de Fogueres Infantils y Juventud, ha hecho público el fallo del jurado, que reconoce tres trabajos —uno por categoría— y que servirán para felicitar oficialmente la Navidad 2025 en nombre de las Hogueras de Alicante.
Tres ganadores, tres fogueres y una misma pasión
El certamen, abierto a todas las comisiones infantiles de Hogueras y Barracas de la ciudad, se ha estructurado en categorías por edades. Los premios han recaído en participantes de distintas hogueras.
Los ganadores del XVIII Certamen de Postales Navideñas son:
- Categoría A (hasta 7 años):
- Alejandro Fernández Olmedo, de la Foguera Remigio Soler.
- Categoría B (de 8 a 12 años):
- Chloe Poveda Urbano, de la Foguera San Blas.
- Categoría C (de 13 a 17 años):
- Ana María Mora Nieto, de la Foguera Bola de Oro.
Las tres obras premiadas pasarán a formar parte de la imagen navideña institucional de la Federació y serán utilizadas como postales oficiales para felicitar las fiestas, además de recibir un premio patrocinado por El Corte Inglés.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- Un alicantino de toda la vida
- El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante
- Educación anula licencias de Microsoft en decenas de institutos de Alicante y desata el caos
- La Aemet reactiva en Alicante la alerta amarilla por lluvias y tormentas para mañana