El número que ChatGPT elige como el Gordo más probable para este año se vende cerca de Alicante
Solo dos administraciones en toda España venden la combinación que la IA ha elaborado como "más probable" según estadísticas
Se acerca uno de los días más esperados del año: muchos llevan meses coleccionando, reservando y compartiendo números para el Sorteo Extraordinario de Navidad con una única ilusión, que el preciado Gordo se vea reflejado en alguno de ellos. La de 2025 será la 213ª edición de este histórico sorteo, que lleva celebrándose desde 1812 y forma ya parte, de manera inamovible, de la cultura navideña del país. El sorteo de Navidad se celebra cada 22 de diciembre, empezando a repartir suerte de la mano de los niños de San Ildefonso desde las 9 horas de la mañana volverán a alimentar la ilusión de muchos el próximo lunes.
A partir de dígitos que han conformado, históricamente, el resto de primeros premios en este sorteo, ChatGPT ha elaborado un "Gordo" de Navidad que representa mejor el "perfil estadístico medio" de este premio. A continuación se explica la frecuencia de apariciones para cada dígito con el resultado de propuesta de Gordo para este año.
Construcción del “Gordo” posición por posición
1. Decenas de millar
El número 0 es la opción estadísticamente más fuerte, con 64 apariciones dentro de esta posición.
2. Unidades de millar
El 2 cuenta con 30 apariciones y, quedando por delante del 3, con 29. El año pasado volvió a salir el 2 en las unidades de millar, desempatando así la cifra de frecuencias.
3. Centenas
El 6 es el número elegido, siendo el más frecuente con 29 apariciones.
- 6 → 29 apariciones (el más frecuente)
4. Decenas
Con una máxima frecuencia de 28 apariciones, el 9 es el número estadísticamente más probable en las decenas.
5. Unidades
Una de las apariciones más frecuentes es el correspondiente a las unidades -salvando las distancias de las decenas de millar-, el 5 en las unidades se ha repetido 31 veces.
Número resultante
Siguiendo una lógica de elaboración de un número a partir de estadísticas según sus posiciones, ChatGPT ha optado este año por el 02695 como un candidato "bonito" para hacerse con el Gordo de la Lotería de Navidad 2025.
Dónde se vende el 02695
Según la página oficial de Lotería y Apuestas del Estado, este número está o ha estado disponible en Benetússer (calle Camí Nou número 86 de este municipio de Valencia) y Borja (Zaragoza). En este último municipio, el número se encuentra en la administración ubicada en la calle Joaquín Costa.
Tras incorporar los datos del último Gordo de Navidad, el 72.480, la lista de dígitos más frecuentes quería así:
Decenas de millar más frecuentes
El número 0 ha sido el inicio del número ganador 64 veces.
El número 1 ha sido el inicio 43 veces.
El número 2 ha aparecido como inicio 30 veces.
El número 3 ha sido el inicio 22 veces.
El número 4 ha aparecido como inicio 23 veces.
El número 5 ha sido el inicio 16 veces.
El número 6 ha aparecido como inicio 7 veces.
El número 7 ha sido el inicio 7 veces.
El número 8 ha aparecido como inicio 2 veces (una de ellas el año pasado).
El número 9 no ha sido el inicio en ninguna ocasión.
Unidades de millar que más salen
El número 0 ha aparecido 20 veces.
El número 1 ha aparecido 17 veces.
El número 2 ha aparecido 30 veces.
El número 3 también ha aparecido 29 veces.
El número 4 ha aparecido 19 veces.
El número 5 ha aparecido 25 veces.
El número 6 ha aparecido 20 veces.
El número 7 ha aparecido 12 veces.
El número 8 ha aparecido 22 veces.
El número 9 ha aparecido 20 veces.
Centenas más recurrentes
El número 0 ha aparecido 26 veces.
El número 1 ha aparecido 21 veces.
El número 2 ha aparecido 20 veces.
El número 3 ha aparecido 15 veces.
El número 4 ha aparecido 24 veces.
El número 5 ha aparecido 27 veces.
El número 6 ha aparecido 29 veces, siendo el más frecuente.
El número 7 ha aparecido 23 veces.
El número 8 ha aparecido 16 veces.
El número 9 ha aparecido 13 veces.
Decenas que más aparecen
El número 0 ha aparecido en las decenas 20 veces.
El número 1 ha aparecido 17 veces.
El número 2 ha aparecido también 17 veces.
El número 3 ha aparecido 16 veces.
El número 4 ha aparecido 18 veces.
El número 5 ha aparecido 26 veces.
El número 6 ha aparecido 25 veces.
El número 7 ha aparecido 23 veces.
El número 8 ha aparecido también 24 veces.
El número 9 ha aparecido 28 veces, siendo el más frecuente.
Unidades que más dinero devuelven
El número 0 ha aparecido 24 veces.
El número 1 ha aparecido 8 veces.
El número 2 ha aparecido 13 veces.
El número 3 ha aparecido 21 veces.
El número 4 ha aparecido 27 veces.
El número 5 ha aparecido 31 veces, siendo el más frecuente.
El número 6 ha aparecido 26 veces.
El número 7 ha aparecido 23 veces.
El número 8 ha aparecido 25 veces.
El número 9 ha aparecido 16 veces.
