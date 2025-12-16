La patronal de las residencias cifra en 1.700 las ausencias diarias de cuidadores a sus puestos de trabajo en Alicante

La problemática del absentismo laboral tiene también un fuerte impacto en el sector de los cuidados y las residencias Comunidad Valenciana. Según los datos disponibles que maneja la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), cada día unas 5.300 personas no acuden a su puesto de trabajo entre profesionales de residencias de todo tipo y de los servicios de ayuda a domicilio.

Por provincias, el mayor volumen se concentra en Valencia, con 3.000 ausencias diarias, seguida de Alicante, con unas 1.700, y Castellón, con cerca de 600 profesionales que no acuden diariamente a su trabajo. "Estas cifras reflejan la magnitud del reto organizativo al que se enfrentan los centros y servicios y evidencian la necesidad de abordar el absentismo como un problema estructural, con impacto directo en la calidad de la atención y en la sostenibilidad del sistema de cuidados", afirma el presidente de Aerte, José María Toro.

El sector afronta un déficit de personal que no puede resolverse solo con la mejora de las condiciones laborales y que precisa de homologaciones de títulos

Escasez de personal formado

En toda España, añade esta patronal, faltan cada día a su puesto 80.000 profesionales en el sector de los cuidados, en un contexto de reducción de la población en edad de trabajar, alto absentismo y escasez de personal formado. Así se ha puesto de manifiesto en la VIII Jornada de Responsabilidad Social Empresarial, celebrada en Valencia y centrada en la sostenibilidad del empleo en la atención a la dependencia. Asistieron más de 200 profesionales y contó con expertos de Randstad Research y Forética, además de mesas con responsables de mutuas, formación, colegios profesionales y entidades gestoras.

El encuentro evidenció que el sector de los cuidados afronta un déficit estructural de personal que no puede resolverse únicamente con la mejora de las condiciones laborales, aunque esta sea necesaria, y que exige una respuesta más amplia que tenga en cuenta factores demográficos, formativos, organizativos y sociales.

El principal problema abordado es la escasez de mano de obra cualificada, que se atribuye a diversos factores que van más allá de las condiciones laborales.

Un momento de la inauguración de la jornada de Aerte / INFORMACIÓN

Colaboración público-privada

La jornada fue inaugurada por el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, quien destacó la importancia de la colaboración público-privada para abordar problemas complejos.

Durante la apertura, José María Toro, señaló que "existen muestras evidentes de que la falta de personal no se soluciona solo mejorando las condiciones laborales”, y defendió la necesidad de identificar y trabajar otros puntos críticos como la formación, las homologaciones de títulos, el absentismo o el atractivo del sector para las nuevas generaciones.

En la inauguración también intervino Arturo Cervero, director de Relaciones Laborales de la patronal CEV, quien subrayó el papel del diálogo social y la negociación colectiva, a la vez que reclamó una mayor participación de los agentes sociales en la elaboración normativa y alertó de que los perfiles sociosanitarios siguen sin incorporarse a los catálogos de ocupaciones de difícil cobertura, a pesar de las necesidades reales del sector.

Menor cualificación

"El objetivo que teníamos era hablar sobre la sostenibilidad del empleo en el sector de los cuidados, es decir, qué problemas nos encontramos a la hora de seleccionar y buscar personal y evidentemente ha quedado claro que el sector tiene que seguir mejorando las condiciones laborales que ofrece a las personas que quieran trabajar en él, pero también hay un problema muy importante de falta de mano de obra por una reducción de las personas en edad de poder trabajar", sostiene el representante de la patronal.

Toro añade que también hay menos personal adecuadamente cualificado. "Hay un problema con las homologaciones de los títulos extranjeros para personas universitarias que no pueden trabajar para lo que se han formado y hay que seguir trabajando en la atracción y en el prestigio del sector como un elemento más para poder conseguir que tengamos las personas necesarias para poder atender y ocuparnos del envejecimiento de la población que cada vez es más amplio".