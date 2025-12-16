Los profesores interinos de Alicante tendrán nuevas condiciones para entrar y permanecer en la bolsa

Los profesores de la Comunidad Valenciana tendrán a partir del 1 de septiembre de 2026 nuevas condiciones para entrar o permanecer en la bolsa de interinos que les permite trabajar como docentes de instituto, en escuelas de adultos o de idiomas sin tener plaza fija (para los maestros confeccionará una bolsa única para todas las especialidades). La Conselleria de Educación trabaja en una orden, que limita la negociación con los sindicatos, y que entre otras cosas, permitirá excluir de estas bolsas al profesorado que esté dos años desactivado, o lo que es lo mismo, sin pedir destino en ningún centro.

La medida podrá afectar a más de 4.000 docentes en la provincia de Alicante, que trabajan como interinos en Secundaria, según el Stepv, sindicato que ha tachado de "innecesaria e inaceptable" la maniobra del departamento, ahora dirigido por Carmen Ortí, porque, entre otros motivos, rechaza que sea una demanda de los profesionales de la enseñanza. Por su parte, Educación ha alegado que pretende garantizar personal suficiente y agilizar la gestión administrativa, además de aplicar criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios en los procedimientos de acceso.

Uno de los principales cambios en los que trabaja la Administración autonómica es el endurecimiento de las causas de exclusión, especialmente la expulsión automática por no pedir destinos durante dos años, un extremo que, según el sindicato mayoritario, hasta ahora no se ha dado, ya que era común que los interinos que estuvieran desactivados de forma temporal lo hicieran por motivos de enfermedad u otras circunstancias personales.

Según el departamento autonómico, no tiene ningún sentido que el profesor continúe en la bolsa durante dos o más años si no está participando de las adjudicaciones y que salga no le impide volver a inscribirse nuevamente, pero en una posición más retrasada.

Por su parte, el Stepv ha advertido de que podrán venir problemas al dejar fuera de las bolsas a los docentes por el abandono del puesto de trabajo por las discrepancias de interpretación que a veces se hacen en cuanto a los permisos y licencias del profesorado.

La conselleria ha defendido su nueva regulación, bajo el argumento de que incluye los acuerdos alcanzados previamente con las organizaciones sindicales: se elimina la adjudicación forzosa y se mantienen en bolsa "sine die" los interinos del cuerpo a extinguir de técnicos de Formación Profesional (FP) sin titulación superior.

Acceso dinámico a bolsas

Además, ha puesto en valor que por primera vez, se impulsa un sistema de acceso dinámico a bolsas, de modo que quienes posean las titulaciones correspondientes solo tendrán que inscribirse a través de un trámite electrónico. Y finalmente, elimina la adjudicación de difícil cobertura, que es considerada por Educación como una anomalía en una administración que avanza hacia la simplificación.

"Este proyecto de orden moderniza y unifica la regulación de las bolsas de personal docente interino en un marco único, en sustitución de una normativa previa muy fragmentada aportando mayor seguridad jurídica, transparencia y simplicidad en el acceso, la ordenación y la adjudicación de destinos", agregan desde la conselleria.

Por otra parte, la orden incorpora colectivos hasta ahora sin encaje como la inspección educativa. El proyecto apuesta por la gestión telemática y la simplificación administrativa y crea una comisión de seguimiento que, según la Administración autonómica, garantiza la mejora continua del modelo y el mantenimiento del diálogo con las organizaciones sindicales.

Aprobar la primera prueba de la oposición

Otra de las novedades que planea la conselleria es exigir a los docentes que quieran acceder a la bolsa por oposición aprobar como mínimo la primera prueba, aun teniendo una titulación vinculada directamente a la especialidad, una cuestión que hasta ahora no era obligatoria, ya que muchos profesores están en la bolsa aún sin aprobar ningún examen.

Según el departamento de Carmen Ortí, esto no supondrá excluir al profesorado que suspende el primer examen, sino que se hace una comprobación de la correspondencia entre su titulación y la especialidad por la que se presenta. Como ejemplo argumenta que en las oposiciones un ingeniero puede optar por lengua castellana, y viceversa y que un filólogo puede optar a matemáticas. En estos casos, según Educación, si en el proceso selectivo demuestra su competencia en la materia, aprueba las oposiciones y empieza a ejercer, pero si no aprueba ningún examen, se comprueba que su titulación garantiza un conocimiento de la especialidad a la que desea apuntarse.

Además, la nueva normativa contempla que la ordenación de las bolsas dará prioridad al profesorado con servicios prestados, que mantiene su posición, y relega a quienes no tienen experiencia a distintos bloques según la vía de acceso (oposiciones, bolsas extraordinarias o sistema abierto). El orden en el sistema abierto se establecerá únicamente por fecha y hora de inscripción y mantiene que las vacantes adjudicadas a partir del 1 de enero finalizarán el 30 de junio.

Por otra parte, el Stepv ha criticado que Educación ha desaprovechado la ocasión para incluir en la redacción las plazas conocidas como vacantes afectadas (liberaciones políticas, sindicales, comisiones de servicios especiales, etc.), delimitando la duración de los nombramientos, cuestión que conlleva año tras año problemas de interpretación por parte de la Conselleria y de las Direcciones Territoriales, según la fuerza sindical.