El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia empieza a despedirse, pero la provincia sigue en aviso amarillo por lluvias

La provincia de Alicante continúa este martes bajo la influencia de una situación atmosférica inestable, aunque la borrasca Emilia comienza a retirarse progresivamente. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada la alerta amarilla por lluvias y tormentas en distintas zonas del territorio.

La jornada estará marcada por cielos muy nubosos o cubiertos y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde. La previsión apunta a que las precipitaciones irán perdiendo intensidad conforme avance el día, pero la inestabilidad seguirá presente, con riesgo de lluvias localmente moderadas.

Según AEMET, las temperaturas experimentan un ligero descenso tanto en las mínimas como en las máximas, mientras que el viento soplará flojo y de dirección variable, con algunos intervalos de calma.

Avisos activos para hoy

La Aemet mantiene avisos amarillos por lluvias en toda la provincia de Alicante, con distintos tramos horarios según la zona:

Interior y litoral sur : aviso activo desde las 04.00 hasta las 17.59 horas , con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 % de registrar precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora .

: aviso activo desde las , con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 % de registrar . Litoral norte: el aviso se activa a partir de las 12.00 horas y se prolonga hasta el final del día, con el mismo umbral de lluvia.

Además, existen avisos por tormentas en el litoral sur durante la mañana y en el litoral norte a partir del mediodía, también con una probabilidad media.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la lluvia seguirá marcando el ritmo del día, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es muy alta. Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta en algunos momentos. Las temperaturas se mantienen contenidas, con valores entre 9 y 16 grados, mientras que el viento soplará del sur, flojo a moderado, con intervalos algo más intensos a mediodía.

El tiempo en Elche

Elche arranca la jornada bajo cielos cerrados y un ambiente claramente invernal, con lluvias persistentes durante la mañana y una evolución algo más tranquila conforme avance la tarde. La probabilidad de precipitación seguirá siendo elevada durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 16 grados, con viento flojo y una sensación de humedad constante.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la inestabilidad será protagonista durante prácticamente toda la jornada. Las lluvias serán frecuentes, con episodios más activos a primera hora, cuando no se descartan tormentas. Las temperaturas se moverán entre 11 y 15 grados y el viento del sur ganará protagonismo, con rachas que pueden resultar molestas en zonas abiertas y en el litoral.

El tiempo en Elda

Elda vivirá un martes marcado por el mal tiempo desde primeras horas, con lluvias y tormentas durante la mañana y una tendencia a perder intensidad por la tarde. Las temperaturas bajan ligeramente y se quedarán entre 7 y 13 grados. A primera hora, la sensación térmica será algo más baja, especialmente en zonas expuestas. El viento será flojo.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta un día gris y húmedo, con lluvias más probables durante la mañana y el tramo central del día. Con el paso de las horas, las precipitaciones tenderán a ser más intermitentes. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 11 y 17 grados, con viento del suroeste moderado y ambiente marítimo.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, la lluvia será persistente durante buena parte del día, con mayor intensidad en la mañana y una evolución hacia chubascos más débiles al final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 15 grados, con viento flojo y un ambiente fresco que se notará especialmente a primera hora.

El tiempo en Alcoy

Alcoy volverá a situarse entre los puntos más fríos de la provincia. La jornada comenzará con lluvias y tormentas, especialmente en las primeras horas, y continuará con cielos muy nubosos durante la tarde. Las temperaturas se moverán entre 6 y 11 grados, con una sensación térmica más baja en zonas elevadas y expuestas.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la probabilidad de lluvia seguirá siendo muy alta durante todo el día. La mañana será la franja más inestable, con tormentas y chubascos que podrán ganar intensidad puntualmente. Por la tarde, las precipitaciones tenderán a remitir. Las temperaturas se situarán entre 9 y 16 grados, con viento del sureste moderado.