Vía libre para las negociaciones del PP y Vox en Alicante: los técnicos admiten todas las propuestas de los ultras

Las más de 30 medidas de Vox para el presupuesto de 2026 llegan "vivas" a las negociaciones con el gobierno municipal de Luis Barcala (PP). Los técnicos municipales han dado el visto bueno a todas las peticiones de los ultras, que deberán votarse en la próxima Comisión de Urbanismo, prevista para este viernes, antes de que puedan incorporarse al borrador de las cuentas.

La formación de ultraderecha registró el pasado viernes, en el último día del plazo, una batería de más de treinta medidas a incorporar en los presupuestos del próximo año. En su gran mayoría, se trata de propuestas con una partida inicial de un euro, que deberán ser ampliadas en futuras modificaciones de crédito. En líneas generales, Vox plantea nuevas partidas para continuar imponiendo su agenda ideológica y su programa electoral en el Ayuntamiento de Alicante, pese a formar parte de la oposición, con el beneplácito del ejecutivo de Barcala que, este mandato, no ha firmado acuerdo presupuestario con ninguna formación que no sea la de Abascal.

Ahora, el ejecutivo local ha fijado para el próximo viernes la convocatoria de la Comisión de Hacienda previa al pleno de presupuestos, que podría celebrarse la próxima semana o, para evitar que coincida con las fechas navideñas, en la última semana del año. En cualquier caso, salvo sorpresa de última hora, todo parece indicar que el alcalde, Luis Barcala, podrá cumplir este año la ansiada meta de que el presupuesto se encuentre aprobado (al menos, inicialmente) antes de que comience el año. Un objetivo que no alcanzaba ningún gobierno local desde tiempos de Sonia Castedo.

Las medidas a cumplir

Entre las medidas, destaca la firma de un convenio para prestar servicio a la Oficina de la Maternidad (tildada por la izquierda como "antiaborto") con la entidad "provida" Red Madre. Además, las enmiendas de los ultras contemplan también un "estudio del padrón municipal", para evitar "situaciones de fraude" a la hora de acceder a ayudas públicas.

Aunque los populares no solo tendrán que aceptar partidas presupuestarias para sumar el voto de Vox a las cuentas del 2026, sino también media decena de medidas extrapresupuestarias. En este sentido, los ultras exigen la aprobación por el Pleno municipal de una declaración institucional para respaldar el discurso de Juanfran Pérez Llorca, igualmente impuesto por los de Abascal, en lo relativo al Pacto Verde Europeo y a la inmigración ilegal.

Al respecto, el recién nombrado presidente de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón defendió la necesidad de "preservar la identidad" española, y tildó de "amenaza" el acuerdo medioambiental aprobado en Europa, con el respaldo de su propio partido, el PP. Sobre la inmigración, Llorca volvió a comprar los postulados de Vox y abogó por "ordenar la inmigración desde el sentido común, el acuerdo y el consenso", respetando los "valores culturales, normas sociales, y convicciones democráticas".

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN