Alicante abre este jueves la cita online para el Campamento de las Carteras Reales, que tendrá carácter inclusivo

Alicante abre este jueves 18 de diciembre la cita online para el Campamento de las Carteras Reales que, por vez primera, tendrá carácter inclusivo, como ha comentado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. “Son muchos los actos que figuran en la programación de Navidad y la mayoría de ellos, por el gran número de personas que captan, es difícil convertirlos en inclusivos. Las características del Campamento Real y de la propia plaza de Gabriel Miró sí lo permiten. De ahí que lo hayamos adaptado para que todas las personas puedan disfrutar del anticipo de la llegada de los Reyes Magos”.

El enlace para la cita previa es https://citaprevia.alicante.es/CitaPrevia/#/pedirCita?v=2.0 y estará disponible a partir de las 10 horas de mañana, jueves 18 de diciembre. Pictogramas, auriculares para personas con problemas auditivos, entre otras iniciativas, convertirán en inclusiva a una instalación que permanecerá abierta hasta el 4 de enero, antes de que comience la Cabalgata de las Carteras Reales. Ésta discurrirá, a partir de las 18 horas, desde la plaza de España, a la atura del Monumento al Foguerer y Barraquer, y hasta el Fondo de Rambla. La inauguración oficial del Campamento Real está prevista para el viernes 26 de diciembre. Se contará con la presencia de las Carteras Reales de los Magos de Oriente. Luz Sigüenza será la de Melchor; Elena Vidal, la de Gaspar; y Paloma Arroyo, de Baltasar.

Alicante ya tiene Reyes Magos para 2026 / Pilar Cortés

Doble cita para el 26 de diciembre

El viernes 26 de diciembre hay programada una doble cita en el calendario de la Navidad alicantina. A partir de las 10 horas se habilita en www.vivaticket.es la venta anticipada de sillas para la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero. También, y de manera presencial, en las taquillas de la plaza de toros. En esta edición, como ha recalcado Cutanda, se amplía el recorrido y se incrementa el número de sillas disponibles.

La comitiva partirá desde la avenida de la Estación, a la altura del Palacio Provincial, y no desde la Plaza de los Luceros como venía ocurriendo en los últimos años. Ese recorrido adicional permite situar 1.700 sillas más. Las tareas de montaje y organización de la cabalgata, que antes se desarrollaban en la propia avenida de la Estación, pasan a las calles perpendiculares a la avenida de la Estación.

Ese mismo 26 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, se dará la salida a la Carrera Solidaria San Silvestre. Las aportaciones de los participantes se destinarán al equipo alicantino Xaloc Powerchair, de fútbol en silla motorizada, y que cuenta con internacionales españoles en su plantilla. Los organizadores esperan que el número de participantes superen los 5.000 contabilizando también a quienes participen sin haber formulado la inscripción.