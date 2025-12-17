Alicante cierra el año de Capital Gastronómica con 50 premios y aún sin balance económico

Alicante ha empezado a poner el punto final a su año como Capital Española de la Gastronomía con un acto de reconocimiento interno al sector. El Ayuntamiento y la marca de la capitalidad han entregado este miércoles en el Castillo de Santa Bárbara medio centenar de premios repartidos en quince categorías a asociaciones, chefs, mercados, organismos e instituciones por su implicación en una capitalidad que se apaga a finales de diciembre y que el gobierno municipal pretende presentar como un trampolín para mantener la apuesta gastronómica más allá del título.

En la ceremonia, el alcalde, Luis Barcala, ha defendido que la ciudad quiere seguir “como capital gastronómica” una vez concluya 2025 “por la calidad del producto y la profesionalidad del sector” y por la “internacionalización del concepto cultura gastronómica” que, a su juicio, ha aportado el año de capitalidad.

El regidor ha vuelto a situar el debate en el terreno de las previsiones, aunque sin concretar datos cerrados ni tampoco estimaciones. “Ya hablaremos de las cifras de impacto una vez finalizado el año de la capitalidad pero ya podemos adelantar que el reembolso directo de la inversión realizada por el Ayuntamiento se multiplicará por más de diez”, ha asegurado, antes de añadir que en encuestas de las oficinas de turismo y del sector hotelero “el aspecto gastronómico y ser capital ha sido determinante”.

El discurso mantiene la línea que ya había marcado el propio Barcala en semanas anteriores: valoración triunfalista del ejercicio, promesa de continuidad y, en paralelo, aplazamiento del balance económico definitivo hasta que cierre el año. En un acto institucional celebrado el 24 de noviembre, en el que la Real Academia de la Gastronomía reconoció el papel de Alicante como capital, el alcalde habló entonces de “éxito indiscutible” y sostuvo que “se han cumplido con creces los objetivos”, pero también rechazó adelantar cifras concretas sobre el impacto.

En ese mismo contexto se apuntó que la inversión municipal para la capitalidad, entre uso de marca, actividades y campañas, se había movido en torno a una estimación de hasta 4 millones de euros.

El reembolso directo de la inversión municipal se multiplicará por más de diez Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Ahora, en el “broche” de los premios, el equipo de gobierno insiste en el relato de retorno elevado y continuidad, a la espera de que el cierre del año permita poner números al balance. La capitalidad se presentó a comienzos de 2025 con expectativas ambiciosas. El gobierno local proyectó entonces un calendario de actos y una repercusión económica que podía situarse en un rango amplio, entre 15 y 22 millones según las estimaciones manejadas por el propio consistorio y la organización, con la promesa de combinar promoción exterior, jornadas profesionales y eventos de carácter popular.

En la práctica, el recorrido del título ha sido irregular. La capitalidad tuvo un arranque potente en el plano promocional, con acciones en ferias y citas fuera de la ciudad (como Madrid Fusión) y una agenda orientada a reforzar la marca turística. Pero, a nivel local, buena parte del calendario tardó en desplegarse y durante meses se percibió un funcionamiento “a dos velocidades”: mucha visibilidad exterior y un aterrizaje municipal que, en algunos tramos, se apoyó en actividades ya existentes, eventos que ya se celebraban otros años, simplemente reetiquetadas bajo el paraguas de la capitalidad.

Esa sensación empezó a corregirse en el último tramo del año, cuando el calendario local ganó cuerpo con nuevas propuestas populares y un intento de concentrar impactos. En esa fase final se encuadran iniciativas como festivales gastronómicos con gran respuesta de público y acciones concebidas como hitos mediáticos, junto a la programación de congresos o campañas de promoción como cierre.

El equipo de gobierno también ha defendido que, a lo largo del año, se ha alcanzado “un centenar de acciones” y una participación acumulada de 40.000 personas, cifras que se esgrimen ahora como argumentario de éxito.

Premios y nombres propios

El acto de este miércoles ha funcionado como foto de familia de ese entramado de apoyos. El galardón honorífico de Alicante Capital Española de la Gastronomía ha sido para la Conselleria de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. En el apartado de impulso y defensa de la gastronomía alicantina se ha reconocido a Apeha y Alroa; en investigación y formación del turismo gastronómico, a la Cátedra de Turismo de la UA; y en igualdad, a Mujeres en Gastronomía (MEG). También se ha entregado un galardón especial a Joaquín Rufete por mantener su estrella Michelin y su apoyo durante el año de capitalidad.

En el plano hotelero, el premio al valor turístico de la gastronomía ha distinguido a varios establecimientos (entre ellos Meliá Alicante, Hospes Amérigo o Inside Alicante by Meliá), mientras que en promoción del producto identitario se ha reconocido al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Alicante.

La asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) ha recibido el galardón a la innovación; los Mercados Municipales y Mercadillos Municipales, el reconocimiento al sector primario; el Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante (Cerca), el premio a la alimentación sostenible y responsable; y la ONCE, el de accesibilidad gastronómica. También ha habido una distinción a Facpyme en representación del gremio de panaderos.

Además, el Ayuntamiento ha entregado diplomas al mérito gastronómico a una larga relación de bares y restaurantes y ha cerrado la gala con un reconocimiento a la trayectoria y preservación de la cocina tradicional alicantina para Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín y Grupo GastroNou, con el público en pie.