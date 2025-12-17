Barcala brinda con los medios en Alicante por un 2026 "que traiga mejores titulares"

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este miércoles su tradicional brindis de Navidad con los medios de comunicación. En el encuentro, los miembros de la Corporación municipal han compartido un momento distendido con los periodistas, a los que el alcalde Luis Barcala ha reconocido como "los notarios de la actualidad" por su "pluralidad y labor social", al mismo tiempo que les ha animado a ejercer su función de "defender el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir una información veraz".

La cita ha tenido lugar en el Salón Azul del Ayuntamiento, "el lugar más emblemático" del edificio, según ha resaltado el dirigente popular, recordando que su decoración se debe a la vista, en 1958, de la reina Isabel II para inaugurar la línea ferroviaria entre Alicante y Madrid, hito que cambio la historia de la ciudad. "En eso estamos, en las transformaciones que cambien la vida de Alicante y sus vecinos", ha asegurado Barcala.

"Sin periodistas se crearía una grieta en la sociedad"

En su intervención, el alcalde ha catalogado el año como "excepcional para la ciudad", en el que Alicante "no solo bate récords de habitantes, sino en todos los sentidos". Un 2025 del que ha dado fe la prensa local, sin la que, según Barcala, "se crearía una grieta en la sociedad", por lo que el alcalde ha aplaudido su "labor social" y ha pedido a los periodistas que sigan “ayudando a que nadie quede atrás".

En la misma línea, Barcala se ha referido a asuntos en los que los medios desempeñan un papel principal como la lucha contra "la lacra de mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género" o "el compromiso con la reconstrucción de los daños ocasionados por la dana en Valencia". Una labor en la que la prensa se ocupa de contar "lo bueno y lo malo a través de titulares y noticias, con la responsabilidad de generar opinión".

Finalmente, el dirigente popular ha brindado con los medios presentes en el Ayuntamiento con un deseo para el próximo año: "Que entremos en un 2026 que nos traiga mejores titulares y que nos permita que seamos más felices"