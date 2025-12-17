SORTEO DE NAVIDAD
Que no se te vaya la bola con los bulos: el Gordo se decide en 18,8 milímetros y 3 gramos
Los "trucos" que se utilizan para que la suerte de los premios no tenga ni trampa ni cartón
En un sorteo donde el destino parece ir vestido de terciopelo y brillo navideño, la justicia se juega en algo mucho menos romántico: la física. Porque, cuando miles de millones de ilusiones caben en dos bombos, la diferencia entre "suerte" y "sesgo" puede empezar en una décima de milímetro… o en una mota de pintura.
Por eso, detrás de la liturgia del Sorteo de Navidad hay una idea obsesiva, casi de relojería suiza: que todas las bolas sean indistinguibles para el azar. Ni más grandes, ni más pesadas, ni "con truco" por accidente. En el bombo grande entran las 100.000 bolas de números, mientras que en el bombo pequeño entran las 1.807 bolas de premios. Todas ellas fabricadas en madera de boj y con el mismo tamaño y peso.
18,8 milímetros: el tamaño de la igualdad
El primer seguro contra la desigualdad es el más simple y, a la vez, el más exigente: todas las bolas tienen exactamente 18,8 milímetros de diámetro. En términos humanos, es algo más pequeña que una moneda de 10 céntimos. En términos de probabilidades, es un mundo.
¿Por qué importa? Porque el movimiento dentro del bombo no es magia: es gravedad, fricción, golpes, aire, pequeñas colisiones y rebotes. Si una bola fuese ligeramente más grande, podría "rodar" distinto, ocupar otro espacio, rozar más o menos. Y en un sistema tan repetitivo, cualquier ventaja, por microscópica que sea, sería inaceptable.
3 gramos: el peso que evita trampas sin querer
La segunda condición es igual de quirúrgica: 3 gramos por bola.
No es un número bonito; es un número controlable. Un peso estándar evita que una bola tenga mayor inercia, caiga antes, salte menos o se "pegue" más al fondo del bombo en determinadas circunstancias.
En un sorteo, incluso una variación mínima puede introducir una pregunta incómoda: ¿y si no todas tienen la misma probabilidad? Por eso se trabaja para que la respuesta sea siempre la misma: sí, la tienen. Que no se te vaya la bola con los bulos.
El detalle clave: no se pintan, se graban
Aquí entra el punto más interesante, el que parece un capricho tecnológico pero es puro sentido común: los números no se pintan.
Pintar significa añadir material. Y añadir material significa, aunque sea de forma imperceptible, alterar el peso. Peor aún: podría variar entre bolas según la cantidad de pintura, el secado o el grosor del trazo. Eso, en un sistema que exige igualdad absoluta, es como meter una piedra en un reloj y esperar que dé la hora.
Por eso los números se graban con láser. El láser no añade. No "carga" la bola. La marca queda precisa, homogénea y repetible. Resultado: todas las bolas mantienen el mismo peso, y el número se identifica sin introducir diferencias físicas.
Azar sí, pero con reglas
La paradoja del sorteo es esta: el objetivo es que gane alguien al azar, pero para conseguirlo hay que controlar todo lo controlable. Es como dejar una moneda al viento, pero asegurándote de que todas las monedas del mundo pesan igual y tienen el mismo canto.
Porque la confianza en un sorteo no se sostiene solo en la tradición o en la emoción del momento. Se sostiene en detalles invisibles para el espectador: 18,8 mm, 3 gramos, y un número grabado a láser.
Y así, cuando una bola canta un premio, no lo hace porque sea especial. Lo hace porque, precisamente, no lo es.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un alicantino de toda la vida
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante
- Educación anula licencias de Microsoft en decenas de institutos de Alicante y desata el caos
- El belén gigante de Alicante estrena nueva 'casa
- La Aemet reactiva en Alicante la alerta amarilla por lluvias y tormentas para mañana