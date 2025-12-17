Que no se te vaya la bola con los bulos: el Gordo se decide en 18,8 milímetros y 3 gramos

En un sorteo donde el destino parece ir vestido de terciopelo y brillo navideño, la justicia se juega en algo mucho menos romántico: la física. Porque, cuando miles de millones de ilusiones caben en dos bombos, la diferencia entre "suerte" y "sesgo" puede empezar en una décima de milímetro… o en una mota de pintura.

Por eso, detrás de la liturgia del Sorteo de Navidad hay una idea obsesiva, casi de relojería suiza: que todas las bolas sean indistinguibles para el azar. Ni más grandes, ni más pesadas, ni "con truco" por accidente. En el bombo grande entran las 100.000 bolas de números, mientras que en el bombo pequeño entran las 1.807 bolas de premios. Todas ellas fabricadas en madera de boj y con el mismo tamaño y peso.

18,8 milímetros: el tamaño de la igualdad

Bolas de lotería durante el ensayo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del año pasado. / Carlos Luján - Europa Press

El primer seguro contra la desigualdad es el más simple y, a la vez, el más exigente: todas las bolas tienen exactamente 18,8 milímetros de diámetro. En términos humanos, es algo más pequeña que una moneda de 10 céntimos. En términos de probabilidades, es un mundo.

¿Por qué importa? Porque el movimiento dentro del bombo no es magia: es gravedad, fricción, golpes, aire, pequeñas colisiones y rebotes. Si una bola fuese ligeramente más grande, podría "rodar" distinto, ocupar otro espacio, rozar más o menos. Y en un sistema tan repetitivo, cualquier ventaja, por microscópica que sea, sería inaceptable.

3 gramos: el peso que evita trampas sin querer

La segunda condición es igual de quirúrgica: 3 gramos por bola.

No es un número bonito; es un número controlable. Un peso estándar evita que una bola tenga mayor inercia, caiga antes, salte menos o se "pegue" más al fondo del bombo en determinadas circunstancias.

En un sorteo, incluso una variación mínima puede introducir una pregunta incómoda: ¿y si no todas tienen la misma probabilidad? Por eso se trabaja para que la respuesta sea siempre la misma: sí, la tienen. Que no se te vaya la bola con los bulos.

El detalle clave: no se pintan, se graban

La bola correspondiente al primer premio ('Gordo') relativo a 4 millones de euros a la serie durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2019 en el Teatro Real de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Aquí entra el punto más interesante, el que parece un capricho tecnológico pero es puro sentido común: los números no se pintan.

Pintar significa añadir material. Y añadir material significa, aunque sea de forma imperceptible, alterar el peso. Peor aún: podría variar entre bolas según la cantidad de pintura, el secado o el grosor del trazo. Eso, en un sistema que exige igualdad absoluta, es como meter una piedra en un reloj y esperar que dé la hora.

Por eso los números se graban con láser. El láser no añade. No "carga" la bola. La marca queda precisa, homogénea y repetible. Resultado: todas las bolas mantienen el mismo peso, y el número se identifica sin introducir diferencias físicas.

Azar sí, pero con reglas

La suerte del Gordo es un azar controlado al milímetro / INFORMACIÓN

La paradoja del sorteo es esta: el objetivo es que gane alguien al azar, pero para conseguirlo hay que controlar todo lo controlable. Es como dejar una moneda al viento, pero asegurándote de que todas las monedas del mundo pesan igual y tienen el mismo canto.

Porque la confianza en un sorteo no se sostiene solo en la tradición o en la emoción del momento. Se sostiene en detalles invisibles para el espectador: 18,8 mm, 3 gramos, y un número grabado a láser.

Y así, cuando una bola canta un premio, no lo hace porque sea especial. Lo hace porque, precisamente, no lo es.