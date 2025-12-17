Camas en pasillos y salas preparadas en los hospitales para instalar a pacientes por la gripe

La gripe, que la primera semana de diciembre escaló en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana hasta un nivel no visto desde hace años antes de Navidad, se refleja en los hospitales, donde los ingresos de pacientes graves han aumentado, con camas en pasillos y lucernarios en el caso del Hospital General de Alicante y el de Sant Joan d'Alacant respectivamente que, junto al de Elche, son los que están soportando una mayor presión asistencial.

Los casos de la gripe A en su variante K siguen extendiéndose y en la última semana se han duplicado, según el boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Conselleria de Sanidad, que ha publicado este miércoles los datos correspondientes a la segunda semana del mes. Sin embargo, los contagios de todas las enfermedades respiratorias que se vigilan se contienen tras el pico de primeros de mes.

Ahora están en 1.171 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 1.192 del anterior recuento, algo que valora positivamente el médico José Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, pues "pensábamos que iba a subir y en cambio se produce un punto de inflexión o al menos de estancamiento y no da para entrar en el escenario de riesgo tipo 2". Por ello, para prevenir y que los datos no empeoren en Navidad, insta a tomar medidas como el uso universal de las mascarillas en los hospitales.

La incidencia de los virus respiratorios en la Comunidad sigue por encima de la media española aunque ya no la duplica

Sin embargo, ese pico que sufrimos al comienzo de diciembre sí tiene su impacto en los casos que llegan a los hospitales, algunos de ellos al borde del colapso en Urgencias, aunque también es cierto que la situación es desigual. Así, el sistema de vigilancia indica que hemos pasado de 18,5 casos graves por cada 100.000 habitantes, es decir, los que requieren ingreso, a 21, la mayoría personas de más de 80 años.

Hay que tomar una serie de medidas, como las mascarillas de uso universal en los hospitales, para evitar entrar en un escenario de riesgo tipo 2 Juan Francisco Navarro — Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva

"Siguen subiendo los casos graves pero son datos bastante contenidos", estima el médico, que recuerda que lo habitual es que una o dos semanas después del aumento de la incidencia comunitaria, los casos que no se curan y se agravan acaban en los hospitales.

En cuanto a la incidencia de virus respiratorios en general, sigue muy por encima de la media española aunque ya no la duplica porque esta también ha aumentado, situándose en 840 casos cada 100.000 habitantes frente a los 643 de hace una semana.

Mapa de incidencia por departamentos de salud / INFORMACIÓN

Más gravedad

También aumenta el porcentaje de gripe grave, que pasa de 5,9 a 8,3 casos por cada 100.000. La positividad de las muestras de gripe analizadas en los hospitales es elevadísima, del 39,5 % del total, y se registra un aumento del virus de la bronquiolitis, con el 9,1 % de muestras positivas frente al 5,3 % de la semana anterior.

El Hospital Doctor Balmis de Alicante, el principal de la provincia, es uno de los que empieza a sufrir la presión en la puerta de Urgencias, además con camas de pacientes respiratorios en pasillos de rayos y TAC.

Así lo explican fuentes del personal sanitario y de los sindicatos. "Las mañanas son más tranquilas pero por las tardes (a partir de las 16 horas) se empiezan a llenar los pasillos por gripes e infecciones respiratorias".

Derivaciones

"La segunda planta de Urgencias está llena este miércoles con pacientes pendientes de ver o de alguna prueba, y han tenido que derivar a algunos de ellos a la tercera, que actúa como unidad de preingreso. En esta todavía hay cuatro camas pero ahora empezarán a subir de la segunda. Desde ahí derivarán a las plantas los que ingresen", precisan desde UGT. Personal de Urgencias corrobora que "viene muchísima gente a triaje con tos, fiebre y mocos. Estamos atendiendo a más gente de lo habitual y casi todos presentan esos síntomas", la gran mayoría con gripe A.

"Los que subimos a nivel 2 o nivel 3 son los que están más afectados a nivel pulmonar (saturación baja, presentan crepitantes o sibulnacias…) y es verdad que nos hemos encontrado en la tesitura, los días con más afluencia, de mezclar gripes positivas con gente negativa porque lo teníamos todo lleno. Cuando ingresan van juntos los que tienen el mismo diagnóstico pero en Urgencias es un poco caótica la gestión de camas y sala de espera".

Sala de Urgencias en el Hospital de Alicante, este miércoles / INFORMACIÓN

El Hospital de Sant Joan, por su parte, sufre una alta presión asistencial con una continua afluencia a Urgencias y más de 418 atenciones algunos días de esta semana. Fuentes del centro destacan que se han tenido que abrir unas salitas que hay en las plantas, denominadas lucernarios, para poder poner camas si es necesario aunque estos espacios "no tienen ni timbres para los pacientes".

Fuentes del personal critican que falta plantilla. "Los profesionales están desbordados y faltan en todas las categorías. Con la ampliación de Urgencias estaba previsto un aumento de personal, pero este no se ha hecho como estaba planificado. Un refuerzo puntual solo para la gripe es totalmente insuficiente para la cantidad de población que atiende este departamento, con una gran cantidad residencias de personas mayores adscritas", apuntan desde CC OO.

La curva de la gripe sigue muy arriba / INFORMACIÓN

Personas mayores

De hecho, los ancianos son los que más están ingresando. La incidencia, según el boletín de Sanidad, alcanza los 124,7 casos por 100.000 habitantes por encima de los 80 años frente a los 105 casos de la semana pasada. También se incrementan las hospitalizaciones de niños pequeños.

En cuanto al Hospital de Elche, este miércoles las urgencias y las propias plantas tienen una presión alta. Conforme se van dando altas en hospitalización, las camas se ocupan. Ayer observación de urgencias estaba lleno con pacientes pasando su "ingreso" en los boxes de urgencias y en planta sin previsión de altas.

La cifra de personas contagiadas por gripe que atiende el médico de Familia o el pediatra se ha duplicado en siete días

El Hospital de Torrevieja tiene pacientes esperando ingreso en planta aunque menos de 24 horas y el personal echa de menos un refuerzo estructural de la plantilla de celadores. Por su parte, el Hospital de la Vega Baja tiene a 35 pacientes en urgencias a la espera de ingresar en planta, el martes eran 26 y el lunes 30, con bastante presión asistencial. "Ha faltado personal celador, técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería y facultativos".

En cuanto al Virgen de la Salud de Elda tiene a nueve pacientes en Urgencias a la espera de ingresar en planta mientras el de Alcoy tiene una presión asistencial alta pero no se ha saturado.

El de la Marina Baixa en Villajoyosa tampoco sufre saturación en Urgencias. "Han modificado la manera de canalizarlas y la demora es muy baja. Eso junto con la reapertura de la planta que estaba en obras ha mejorado la situación del servicio, que siempre ha tenido problemas graves de saturación en urgencias y demoras", indican las fuentes. Por último, el Hospital de Dénia tiene a una docena de personas en Urgencias esperando cama en planta.

Trescientas contrataciones de refuerzo La Conselleria de Sanidad ha informado de que la presión asistencial "similar todos los años por estas fechas" y por ello remitió a los departamentos de salud el Plan de Contingencia con instrucciones para el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales, además de autorizar cerca de 300 contrataciones de refuerzo de personal sanitario. Este año, según Sanidad, se han priorizado esos refuerzos al "adelantarse el pico de incidencia de la gripe y de otros virus respiratorios", que en la pasada campaña llegó a finales de enero.

Atención Primaria

Por otro lado, los centros de salud están abarrotados de pacientes con infecciones respiratorias, con una positividad de las muestras de gripe analizadas en el sistema de Atención Primaria del 39,9 frente al 19,7 por ciento de la semana anterior, una incidencia muy elevada frente al 5,1 de virus respiratorio sincitial y el 1,3 de covid.

La gripe que se detecta en los centros de salud sigue escalando, con 467,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 235,9 de la primera semana de diciembre, es decir, que la cifra de personas contagiadas que atiende el médico de Familia o el pediatra se ha duplicado. "Es prácticamente una pared vertical que sube durante esta última semana también", señala el representante de los médicos preventivistas.

Pacientes en el centro de salud Campoamor-Plaza de América, este miércoles / Rafa Arjones

Los niños pequeños siguen copando la transmisión con un crecimiento, aunque ligero, de los casos hasta los 4.047,9 por cada 100.000 (4.031 eran la semana pasada), una tasa "muy disparada", apunta el doctor Navarro. Baja la incidencia en los adolescentes y en los mayores de 65 años.

Por áreas de salud, toda la Comunidad Valenciana está en nivel naranja. La provincia de Alicante es la que peores datos presenta, según el boletín de Sanidad, con un departamento de salud, el de la Marina Alta, con hasta 1.600 contagios por cada 100.000 habitantes, el segundo mayor umbral posible. Con hasta 1.400 casos aparecen Sant Joan d'Alacant, Elche y Torrevieja, y con 1.200 el resto de la provincia.