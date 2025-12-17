Un 43 % de participantes en una campaña de salud visual en Alicante presenta envejecimiento ocular

Un 43 % de los atendidos en la última campaña de salud visual realizada en Alicante tiene envejecimiento ocular, según han detallado desde la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera. Esta entidad y la Diputación de Alicante han presentado este miércoles los resultados de esta iniciativa en la que participaron 134 personas, en su mayoría mujeres de entre 40 y 70 años, y cuyo balance clínico revela "datos preocupantes", ya que "uno de cada tres ciudadanos no revisa nunca su visión y casi un 35% nunca se ha tomado la presión intraocular".

Las revisiones gratuitas para detectar anomalías y enfermedades visuales realizadas en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) con motivo del Día de las Personas Mayores y de la Visión hizo hincapié en las personas mayores y personal de la Diputación de Alicante, según ha detallado esta entidad en un comunicado.

Degeneración macular

Entre los datos más relevantes están que solo el 42% de los encuestados conocía el glaucoma, un 26% había oído hablar de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y un 15% sabía identificar la retinopatía diabética, frente al 75% que conocía las cataratas o el 50% que identificaba el ojo seco.

Desde la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera consideran que estas cifras "evidencian la necesidad de educar a la población sobre patologías visuales que pueden ser degenerativas o incluso causar ceguera" y recuerdan que "este tipo de campañas no tienen únicamente un objetivo clínico, sino también social, educativo y divulgativo".

Con ello, ha continuado, "se ha permitido detectar diversos factores de riesgo que afectan a la visión en edades medias y avanzadas". Así, un 43% de los participantes han presentado signos de facoesclerosis o cristalino envejecido, un 3% presiones intraoculares elevadas y, además, se han hallado excavaciones papilares sugerentes de glaucoma en más del 4% de los casos revisados. También se han identificado casos incipientes de DMAE y "múltiples alteraciones vasculares retinianas" en pacientes con antecedentes cardiovasculares o metabólicos.

Presentación, este miércoles, de los resultados de la campaña de prevención ocular de la Fundación Alió y la Diputación / INFORMACIÓN

Detección temprana

Para el profesor Jorge Alió, director médico del informe, "se pone en evidencia la falta de cultura sanitaria sobre salud visual que puede tener consecuencias graves en diagnósticos tardíos de patologías como el glaucoma".

"El ojo es un órgano silencioso que no avisa y esta campaña ha demostrado que muchas personas viven con alteraciones sin saberlo. Por eso es crucial acercar la salud ocular a la población con programas públicos de detección precoz como este", ha afirmado el doctor Alió.

La gran olvidada

Para el catedrático en Oftalmología e investigador de honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH), "la vista sigue siendo la gran olvidada de la medicina preventiva, a pesar de que casi todas las enfermedades visuales se pueden tratar eficazmente si se detectan a tiempo".

"La prevención visual es calidad de vida, porque cuidar la vista es cuidar la autonomía personal, la seguridad y la inclusión y eso, en una sociedad longeva, debe ser una prioridad institucional", ha señalado la presidenta ejecutiva de la entidad, María López Iglesias.

Esta iniciativa fue posible gracias a la Diputación de Alicante, cuyo diputado de Bienestar de las Personas, José Antonio Bermejo, cedió el espacio y facilitó la organización. Asimismo, los alumnos voluntarios del grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante (UA) se encargaron de las pruebas, bajo la supervisión de la doctora Mar Seguí, directora del departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la UA; Celia García, secretaría del mismo departamento, coordinadora académica del grado y vicedecana de la Facultad de Ciencias Prácticas Externas; y el profesor del departamento David Piñero, responsable de la formación del alumnado.

Calidad de vida

Precisamente, el diputado de Bienestar de las Personas ha manifestado que la institución provincial mantiene "firme" su "compromiso de apoyar y promocionar programas de ámbito social dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas", que son una "prioridad".

El responsable provincial también ha incidido en que la Diputación invertirá más de 47 millones de euros en materia de servicios de salud mental, prevención de enfermedades o el cuidado de las personas mayores gestionados desde el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, el Centro Doctor Esquerdo o el Instituto de la Familia Pedro Herrero.