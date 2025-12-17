Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Doble crimen ElcheEl tiempoPérez Llorca AlicanteSantuario de NoveldaB2 maestrosLeyenda Papá Noel AlicanteComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Tabarca se queda sin la Nochevieja que había anunciado: la Comisión de Fiestas cancela el evento

La organización ha retirado el anuncio difundido en redes sociales y no ha explicado por ahora los motivos de la suspensión

La isla de Tabarca es un atractivo para los turistas pero tiene vida durante todo el año

La isla de Tabarca es un atractivo para los turistas pero tiene vida durante todo el año

Matías Segarra

O. Casado

C. Suena

La Comisión de Fiestas de la Isla de Tabarca ha cancelado finalmente la celebración de Nochevieja que había anunciado para el próximo 31 de diciembre. La organización ha retirado el post en el que se detallaba el programa de actividades y ha comunicado la suspensión a través de un storie en redes sociales, sin que por el momento se hayan explicado los motivos de esta decisión.

El anuncio inicial, difundido hace apenas unos días, proponía un plan singular para despedir el año en la única isla habitada de la Comunidad Valenciana, abierto tanto a vecinos como a visitantes, y había despertado interés por tratarse de una celebración poco habitual.

El storie publicado en Instagram por la Comisión de Fiestas de Tabarca en el que se comunica la cancelación de la celebración de Nochevieja.

El storie publicado en Instagram por la Comisión de Fiestas de Tabarca en el que se comunica la cancelación de la celebración de Nochevieja. / INFORMACIÓN

Según la información que llegó a publicarse, el programa incluía un almuerzo popular a partir de las 13.00 horas, con una barra de bebida y consumiciones “a precios básicos”, habilitada por la propia Comisión de Fiestas para facilitar la participación. Por la tarde, la plaza de la isla iba a acoger música y ambiente festivo como antesala de una Carrera San Silvestre disfrazada, prevista para las 17.30 horas, y un tardeo musical a partir de las 18.00 horas.

Hace 50 años en Alicante. Del 6 al 12 de octubre de 1975: Tabarca busca profesor para sus 40 niños

Hace 50 años en Alicante. Del 6 al 12 de octubre de 1975: Tabarca busca profesor para sus 40 niños

Hace 50 años en Alicante. Del 6 al 12 de octubre de 1975: Tabarca busca profesor para sus 40 niños / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

La jornada estaba llamada a culminar con la reunión en la plaza para las campanadas de Fin de Año, tras las cuales se preveía continuar con música para dar la bienvenida al nuevo año. Todas estas actividades, finalmente, no se celebrarán.

La cancelación se ha conocido después de que la Comisión eliminara la publicación original y difundiera un mensaje posterior en formato storie, en el que se informaba de la suspensión del evento. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial ampliando las razones ni se han anunciado alternativas para la noche del 31 de diciembre en la isla.

Tabarca, dependiente administrativamente del Ayuntamiento de Alicante, concentra tradicionalmente una programación navideña mucho más limitada que otros puntos del municipio, lo que hacía especialmente llamativo el anuncio de esta celebración de Nochevieja. Por ahora, queda en el aire si la cancelación responde a motivos organizativos, logísticos o de otra índole.

Noticias relacionadas y más

La Comisión de Fiestas no ha aclarado si el programa podría retomarse en el futuro bajo otro formato o si se planteará alguna actividad alternativa. Mientras tanto, la isla se queda sin el plan de Fin de Año que había comenzado a circular en redes sociales y que había generado expectación entre quienes buscaban una forma diferente de despedir el año en Alicante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier García Martínez, químico: 'España tiene elementos para ser clave en una iniciativa europea que compita en IA»
  2. Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  3. El tercer premio de la Lotería de Navidad deja 10 millones en Alicante: “Compré 150 décimos para repartirlos entre mis compañeros del Hospital de Sant Joan y familiares de Almería”
  4. La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025
  5. El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, toca en Alicante, Torrevieja, Onil y Benidorm
  6. Los afortunados de la lotería de Navidad en 2024 de Alicante esperan repetir: 'Si das un premio, la gente piensa que puedes volver a darlo
  7. Conde Lumiares: una avenida histórica que persigue un nuevo comienzo
  8. El personal del Hospital de Sant Joan celebra el tercer premio de la Lotería: 'Estamos muy contentos, no lo esperábamos

La presentación del proyecto del Parque Central de Alicante, sin fecha pese a la presión de Puente

El Ayuntamiento acudirá al juzgado si el Consell confirma el permiso para una macroplanta solar

El Ayuntamiento acudirá al juzgado si el Consell confirma el permiso para una macroplanta solar

Si usas el autobús por Alicante en Nochebuena o Nochevieja, hay algo importante que debes saber

Alicante pagará intereses por el retraso en abonar facturas de obras públicas

Alicante pagará intereses por el retraso en abonar facturas de obras públicas

Pérez Llorca anuncia para 2026 el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante

Papá Noel sale desde Alicante: la leyenda navideña que vuelve cada diciembre

Otra masa de aire frío abre en Nochebuena un nuevo periodo de inestabilidad en Alicante

Otra masa de aire frío abre en Nochebuena un nuevo periodo de inestabilidad en Alicante

Día de Nochebuena: consulta el horario de los supermercados en Alicante para este 24 de diciembre

Tracking Pixel Contents