Tabarca se queda sin la Nochevieja que había anunciado: la Comisión de Fiestas cancela el evento

La Comisión de Fiestas de la Isla de Tabarca ha cancelado finalmente la celebración de Nochevieja que había anunciado para el próximo 31 de diciembre. La organización ha retirado el post en el que se detallaba el programa de actividades y ha comunicado la suspensión a través de un storie en redes sociales, sin que por el momento se hayan explicado los motivos de esta decisión.

El anuncio inicial, difundido hace apenas unos días, proponía un plan singular para despedir el año en la única isla habitada de la Comunidad Valenciana, abierto tanto a vecinos como a visitantes, y había despertado interés por tratarse de una celebración poco habitual.

El storie publicado en Instagram por la Comisión de Fiestas de Tabarca en el que se comunica la cancelación de la celebración de Nochevieja. / INFORMACIÓN

Según la información que llegó a publicarse, el programa incluía un almuerzo popular a partir de las 13.00 horas, con una barra de bebida y consumiciones “a precios básicos”, habilitada por la propia Comisión de Fiestas para facilitar la participación. Por la tarde, la plaza de la isla iba a acoger música y ambiente festivo como antesala de una Carrera San Silvestre disfrazada, prevista para las 17.30 horas, y un tardeo musical a partir de las 18.00 horas.

La jornada estaba llamada a culminar con la reunión en la plaza para las campanadas de Fin de Año, tras las cuales se preveía continuar con música para dar la bienvenida al nuevo año. Todas estas actividades, finalmente, no se celebrarán.

La cancelación se ha conocido después de que la Comisión eliminara la publicación original y difundiera un mensaje posterior en formato storie, en el que se informaba de la suspensión del evento. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial ampliando las razones ni se han anunciado alternativas para la noche del 31 de diciembre en la isla.

Tabarca, dependiente administrativamente del Ayuntamiento de Alicante, concentra tradicionalmente una programación navideña mucho más limitada que otros puntos del municipio, lo que hacía especialmente llamativo el anuncio de esta celebración de Nochevieja. Por ahora, queda en el aire si la cancelación responde a motivos organizativos, logísticos o de otra índole.

La Comisión de Fiestas no ha aclarado si el programa podría retomarse en el futuro bajo otro formato o si se planteará alguna actividad alternativa. Mientras tanto, la isla se queda sin el plan de Fin de Año que había comenzado a circular en redes sociales y que había generado expectación entre quienes buscaban una forma diferente de despedir el año en Alicante.