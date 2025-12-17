Date un paseo por el centro de Alicante y visita la nueva exposición navideña de la provincia

La Navidad ya se vive en las calles de Alicante. Y no solo a través de las luces, los escaparates o el ambiente festivo que se respira estos días, sino también a través de una exposición que invita a detenerse, mirar y reconocer aquello que hace únicas estas fiestas en la provincia. La avenida Doctor Gadea de Alicante acoge, hasta el 7 de enero, una muestra al aire libre organizada por INFORMACIÓN que propone un auténtico viaje por la esencia de la Navidad alicantina.

La exposición, compuesta por 30 imágenes distribuidas a lo largo de uno de los paseos más conocidos de la ciudad, se convierte en un escaparate perfecto de tradiciones, cultura y sabores que forman parte del imaginario colectivo de estas fechas. Un recorrido pensado tanto para los vecinos de la ciudad como para quienes la visitan durante las vacaciones navideñas, y que transforma un paseo cotidiano en una experiencia cultural.

A través de estos paneles informativos, el visitante puede sumergirse en la historia y el significado de algunas de las tradiciones más arraigadas de la provincia. Desde la elaboración artesanal de los turrones de Jijona, símbolo indiscutible de la Navidad alicantina, hasta celebraciones como la Cabalgata de Reyes de Alcoy o Els Enfarinats de Ibi, la exposición muestra una Navidad que se vive de forma intensa y auténtica en cada rincón del territorio.

Numerosas empresas y entidades han colaborado en la muestra. / Héctor Fuentes

Pero, la muestra también pone el foco en la gastronomía, uno de los grandes pilares de estas fechas. Productos que forman parte inseparable de las mesas navideñas ocupan un lugar destacado en los paneles: los chocolates de La Vila Joiosa, los panettones de Aspe o los vinos de Alicante con Denominación de Origen Protegida aparecen como ejemplos de una riqueza gastronómica que trasciende fronteras y que identifica a la provincia.

La exposición, que fue inaugurada ayer por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, «recuerda que Alicante sigue siendo una ciudad muy viva y muy activa», argumentaba Cabot en su discurso. «Con esta exposición mostramos cómo es la ciudad, cómo es la provincia y qué valores posee», añadía. El director de INFORMACIÓN puso énfasis en «lo bonita que está la ciudad en Navidad» y en todo lo que ofrece la provincia en estas fechas. «Esa es la misión de los expositores, que año tras año vuelven a las calles de esta ciudad», concluía.

Amplio respaldo

La muestra ha sido posible gracias a la colaboración de numerosas empresas y entidades que han aportado su compromiso y creatividad para hacer realidad este proyecto colectivo. Entre ellas figuran nombres tan representativos como Chocolates Valor, Raúl Asencio, Che Ragazzi, Aparkate, Kia Marcos Automoción, la Plaza de Toros de Alicante, Circo del Sol, Benidorm Palace, Universidad Europea, Woolo, HLA Vistahermosa, Casablanca, Muelle Live, Feuvert, Casa Mediterráneo y Pérsica, entre otros.

La exposición se ubica en la avenida Doctor Gadea de Alicante. / Héctor Fuentes

A este respaldo empresarial se suma el apoyo institucional de los ayuntamientos de Sant Joan d’Alacant y Mutxamel, reforzando el carácter provincial de una iniciativa que busca mostrar la diversidad y riqueza del territorio.

Un homenaje visual y cultural

Más allá de su valor expositivo, la muestra se plantea como una invitación abierta a redescubrir la Navidad desde una mirada cercana.

Con esta iniciativa, INFORMACIÓN no solo celebra la Navidad, sino que la comparte. Comparte un relato construido a partir de tradiciones centenarias, productos emblemáticos y celebraciones que han sabido mantenerse vivas generación tras generación. Un homenaje visual y cultural que convierte la avenida Doctor Gadea en un punto de encuentro y que invita a alicantinos y visitantes a disfrutar de un paseo diferente, cargado de memoria, sabor y espíritu festivo.

Hasta el 7 de enero, la exposición permanecerá abierta al público, recordando que la Navidad también se descubre caminando, mirando y reconociendo lo que nos une como provincia.