La Concatedral de San Nicolás acoge el tradicional Concert de Nadal de las Hogueras de Alicante

La Concatedral de San Nicolás ha sido este miércoles el escenario del tradicional Concert de Nadal, una de las citas incluidas en las actividades de “Fogueres en Nadal”, con la música navideña como hilo conductor y un ambiente marcado por el carácter familiar de la convocatoria.

La actuación ha corrido a cargo de la Compañía Lírica Alicantina, que ha interpretado un repertorio popular de Navidad en un formato pensado para acercar la lírica al gran público. La agrupación, con más de medio siglo de trayectoria, mantiene su dedicación a la difusión de la zarzuela y la ópera en Alicante y la provincia desde su fundación en 1969, combinando tradición con nuevas propuestas escénicas.

Las Belleas del Foc 2025 durante el concierto. / Tony Díez

Bajo la dirección musical de Christian A. Lindsey y con Nacho Hernández al frente de la presidencia, la compañía ha contado con la participación de solistas, coro y equipo técnico, en una velada que refuerza el vínculo entre la programación cultural de estas fechas y el calendario fogueril. La Compañía Lírica Alicantina es, además, residente de la Residencia Lírica “Ruperto Chapí” del Teatro Principal de Alicante, donde renueva cada temporada su apuesta por espectáculos y por abrir la lírica a públicos diversos.

El concierto, con entrada libre hasta completar aforo, ha reunido a numerosos asistentes en la Concatedral de San Nicolás, en una de las propuestas más reconocibles del programa navideño de las Hogueras.