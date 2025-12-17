Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias

La nueva normativa de la Generalitat para atajar los conflictos en las aulas, triplicados en el último lustro, ha empezado a desatar críticas entre un sector de las familias y entre la oposición por la supresión del observatorio de igualdad y por debilitar la participación de la comunidad educativa.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Enric Valor de Alicante ha advertido de que el decreto de Convivencia no aporta novedades a la norma existente y en vigor, que puso en marcha el Gobierno del Botànic en 2022. El colectivo de progenitores, presidido por Antonio Verdú, ha lamentado que la Conselleria de Educación elimine "todo lo relativo a la igualdad en los centros educativos, omitiendo con ello la función educativa y reguladora de la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas y jóvenes de los centros educativos".

Lo cierto es que en la normativa del Consell, que entrará en vigor el 7 de enero, se centra exclusivamente en la convivencia, separándola explícitamente del concepto amplio de igualdad y elimina un observatorio que funcionaba como órgano consultivo, formado por representantes de la Conselleria de Educación y Sanidad, Policía Local o Nacional, directores, familias, colectivos LGTBI y expertos en igualdad, entre otros agentes sociales. Su finalidad era "favorecer la igualdad y la convivencia escolar, orientar la comunidad educativa, hacer propuestas, planificar y coordinar las intervenciones necesarias para fomentar la igualdad y la convivencia, y promover la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos en el entorno escolar".

Frente a ello, desde la Confederación Gonzalo Anaya, en la que está integrada la FAPA Enric Valor, ha defendido que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los pilares, y reconoce que hay más problemas que ocasionan acoso escolar o conflictos en las aulas, pero insisten en que no hay que dejar de trabajar en la igualdad y en la diversidad. "Aquello que no se nombra no existe, hay que poner nombre a las cosas", alega el colectivo.

Los estudiantes se manifiestan en Alicante contra el bullying / HÉCTOR FUENTES

Más peso en los directores

Este no es el único cambio que presenta el decreto elaborado en el último año con José Antonio Rovira como conseller. El PSPV-PSOE ha alertado de que el nuevo decreto de convivencia escolar del PP es “un retroceso disfrazado de simplificación” y advierte de un debilitamiento de la participación de la comunidad educativa. Y es que, la regulación, que deberán de acatar los centros educativos en menos de un mes, ya no pone tanto énfasis en la participación comunitaria para la elaboración de los planes de convivencia, mediación o prevención de conflictos con familias, alumnado y entorno como agentes activos en la construcción de convivencia. El peso operativo recae más en el equipo directivo y el coordinador de bienestar y convivencia que en estructuras amplias o en la comunidad educativa en general.

El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha señalado que "el nuevo decreto no representa una mejora normativa, sino un grave retroceso en la gestión educativa de la convivencia". En este sentido, ha explicado que frente a la narrativa oficial de "mayor seguridad, autonomía y simplificación”, el nuevo decreto "elimina principios esenciales como la igualdad de trato, la participación democrática, la justicia restaurativa y la protección de colectivos vulnerables". Asimismo, el que fuera número 2 de Educación durante el Botànic ha rechazado que se vayan a reforzar las garantías para construir entornos escolares más seguros, que se dote de mayor autonomía a los centros, y que haya una reducción real de la burocracia, como ha defendido la consellera Carmen Ortí.

Una pancarta de estudiantes contra el acoso escolar, durante una protesta educativa / AXEL ALVAREZ

A su juicio, los socialistas han apuntado a que esta normativa se debilita el enfoque de derechos, eliminando referencias clave a la diversidad, la discapacidad, la igualdad de género y la protección frente al acoso; se elimina la figura de los equipos de coordinación de convivencia, fundamentales para prevenir y abordar los conflictos desde una visión educativa; se reduce la participación de familias, alumnado y entorno social, restringiendo la elaboración de planes de convivencia al equipo directivo; y, por último, critican que se refuerza el modelo sancionador, en detrimento de la mediación y la reparación del daño.

Desde el sindicato mayoritario de la enseñanza, el STEPV, han incidido en la importancia de la prevención para frenar el acoso en las aulas y, por ello, han reiterado su reivindicación de contar con más personal para atajar estos casos y con ratios más bajas, así como menos burocracia, porque, de lo contrario, han advertido de la complejidad de frenar los conflictos y de aplicar medidas en los centros educativos. Igualmente, su coordinador, Marc Candela, ha reprochado la eliminación de toda referencia a la palabra igualdad en el texto, una práctica "muy propia de las políticas del Gobierno de la derecha".