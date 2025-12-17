Medio millar de docentes se apuntan a los tribunales de las oposiciones a maestro en plena vuelta al cole

Medio millar de docentes de la Comunidad Valenciana se han apuntado a los tribunales de las oposiciones a maestro que, por primera vez, van a tener lugar en septiembre, coincidiendo con el arranque del curso escolar. Esto implicará que la vuelta al colegio del próximo año tendrá un total de 17.000 profesores volcados en el proceso selectivo de la Conselleria de Educación y ausentándose de las aulas, puesto que la convocatoria ha recibido 16.440 inscripciones, de las cuales más de 6.100 personas harán los exámenes en Alicante.

La Administración autonómica ha cifrado en un 6 % el incremento, respecto al anterior concurso oposición, de funcionarios de carrera de Infantil y Primaria que se han ofrecido a participar como vocal de tribunal de la especialidad en la que se encuentra en activo.

Asimismo, ha garantizado que tras el cambio del modelo de actuación de los tribunales, en esta convocatoria los miembros serán sustituidos en sus centros y tendrán dedicación exclusiva a partir del 1 de septiembre de 2026, por lo que no tendrán que compaginar su trabajo en el aula con la asistencia a los exámenes ni la posterior corrección de los mismos.

La decisión de pedir voluntarios para formar parte de los tribunales es novedosa desde que el PP está al frente del Consell, pues con el Botànic para contar con el personal necesario se realizaban sorteos. Esto se suma a que los exámenes estarán marcados por el cambio de fechas, ya que históricamente se han llevado a cabo entre junio y julio. El principal argumento autonómico del nuevo calendario es aligerar la carga de los docentes que formen parte de los tribunales y evitar que el procedimiento coincida con el final de curso. Sin embargo, la nueva propuesta coincidirá con otro momento crítico, por el regreso de más de 300.000 alumnos a las aulas de la provincia tras las vacaciones de verano, lo que podría generar un caos en los colegios.

Pese a que el departamento autonómico se ampara en que ha negociado con los sindicatos el cambio de fechas de las oposiciones, los representantes del profesorado han advertido de los problemas que podrán ocasionarse con más de 6.000 docentes volcados en conseguir una plaza al inicio de curso.

Primera prueba de las oposiciones al cuerpo de maestros / Alex Domínguez

Inscritos y plazas

Para la nueva convocatoria, del total de inscritos a las oposiciones, 15.876 se presentan por libre, 419 por acceso a nuevas especialidades y 145 a plazas de diversidad funcional. Asimismo, la Conselleria de Educación ofertará 1.959 plazas de turno de libre ingreso, reservando un 10 % a personas con discapacidad. En cuanto a especialidades, Educación Infantil es la que más inscripciones ha recibido, con 5.533; seguida de Educación Primaria, con 4.740; Pedagogía Terapéutica, con 2.665; Audición y Lenguaje, con 1.379; Lengua extranjera (inglés), con 863; Educación Física, con 850; y Música con 410.

La Conselleria de Educación ofertará 1.959 plazas de turno de libre ingreso, reservando un 10 % a personas con discapacidad. Del total de plazas, 475 pertenecen a Educación Infantil; 750 a Educación Primaria; 229 a Pedagogía Terapéutica; 158 a Lengua Extranjera (inglés); 137 a Audición y Lenguaje; 125 a Educación Física; y 85 a Música.