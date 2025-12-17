Fallece en Alicante Luis Segovia, un juez comprometido con las libertades

Luis Segovia, magistrado durante décadas en Alicante y una de las voces más reconocibles del sector progresista de la judicatura y comprometido con las libertades, ha fallecido este miércoles en Alicante a los 88 años, dejando una profunda huella en la vida judicial y cívica de la provincia.

El velatorio por Luis Segovia, cuyo fallecimiento ha sido repentino, tendrá lugar desde las 16 horas de este miércoles en el tanatorio Santa Faz en Sant Joan y se prolongará hasta mañana jueves a las 14 horas.

Nacido en Valencia en 1937, en plena Guerra Civil, Luis Segovia llegó a Alicante siendo niño y aquí se formó y desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional. Licenciado en Derecho por libre, ingresó en la carrera judicial y ejerció primero en destinos como Fuenteovejuna y Dolores, antes de establecerse definitivamente en Alicante, donde primero fue juez de Instrucción y luego el magistrado responsable del Registro Civil. De firmes convicciones democráticas y claramente alineado con la defensa de los derechos fundamentales, militó desde el franquismo en Justicia Democrática y posteriormente en Jueces para la Democracia.

Juez riguroso y estudioso, nunca vio revocadas sus resoluciones, aunque su posicionamiento ideológico le generó controversias y le impidió acceder al decanato de los juzgados, al que se presentó en dos ocasiones. Fue pionero en decisiones adelantadas a su tiempo, como la autorización de matrimonios de personas transexuales y el permiso a una mujer para cambiar su nombre propio de Josefa por el de Pepa, sentando un precedente en España.

Segovia participó en causas judiciales de especial complejidad, como el motín de Fontcalent, la explosión pirotécnica en el aparcamiento de Pryca o el caso de la clínica Ginetec de Alicante, donde se practicaban abortos y fue archivado por Segovia al no apreciar delito.

Protección de los vulnerables

Segovia entendía la justicia como un instrumento de protección de los más vulnerables: presos, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión. Crítico con la violencia política y con los discursos de crispación, defendió siempre la democracia, la convivencia y el papel social de la judicatura. Tras su jubilación, continuó vinculado a la docencia universitaria y a la colaboración periodística con artículos de opinión en INFORMACIÓN.

Consideraba la función judicial no solo una profesión, sino un compromiso ético con la sociedad. Esa idea marcó una carrera que dejó una impronta duradera en la justicia alicantina.

El magistrado Luis Segovia, en la puerta de su despacho en el Registro Civil de Alicante. / CARRATALA

A principios de 2007 se jubiló tras cuarenta años de actividad y más de un centenar de jueces, fiscales y abogados acudieron al homenaje al magistrado. Entre ellos se encontraba el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, quien destacó la valentía de Segovia «en estos tiempos difíciles» y recordó que siempre luchó en defensa de las libertades. El magistrado Faustino de Urquía, que presidía en dicho año la Sección Segunda de la Audiencia, también se sumó a la despedida y apuntó que Segovia fue un adelantado a su tiempo «ya que hasta la Dirección General del Registro y Notariado ha aceptado sus criterios. Siempre ha sido una persona muy valiente».

El magistrado del Tribunal Supremo y entonces presidente de la Audiencia, Vicente Magro, incidió en la agudeza de los artículos de opinión publicados por Luis Segovia. El propio Luis Segovia -que se despidió de su juzgado casando a una pareja de homosexuales- explicó su visión de la Justicia, que pasa porque el juez se ponga «en el lugar del criminal. Qué fácil es no ser delincuente en una familia estructurada».