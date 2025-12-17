Marcha de asesores en el Ayuntamiento de Alicante: uno a la Generalitat y otra a Nueva Zelanda

Más cambios en la plantilla de asesores del Ayuntamiento de Alicante. Dos miembros del personal de confianza del ejecutivo municipal abandonan el gobierno de Luis Barcala rumbo a nuevos proyectos. Uno de los asesores pasará a formar parte de la Conselleria de Innovación y la otra ha emprendido proyectos personales lejos de la provincia: en Nueva Zelanda.

Se trata, por un lado, de Marina Niceto, hasta ahora adscrita al área de Protocolo. La asesora de 28 años fue Bellea del Foc en el año 2022 y, en las últimas elecciones municipales, ocupó el puesto número 19 de la lista electoral del Partido Popular. Niceto es, además, graduada en Turismo e hija de la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA), María del Mar Valera.

Durante su paso por el Ayuntamiento de Alicante contaba con una dedicación parcial del 80 %, por la que percibía un salario bruto de en torno a 2.200 euros mensuales. La renuncia de la asesora de Protocolo, que se materializó el pasado mes de octubre, se debe a motivos personales, puesto que ha decidido trasladarse a vivir a Nueva Zelanda.

De Alicante al Consell

Por otra parte, también abandona el gobierno municipal Pablo Rodríguez, uno de los asesores "fichados" por el alcalde del anterior bipartito con Ciudadanos. El graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública fue responsable de redes con el partido naranja y, en la actualidad, estaba adscrito al área de Marketing Institucional, coordinada por la jefa de gabinete de Vicealcaldía, Paula Guzmán. Durante su paso por el Ayuntamiento, en el que ha permanecido desde 2019, ha ido ganando peso dentro del personal de confianza pasando de una retribución del 50 % a una del 80 %, al igual que su ya excompañera.

Esta misma semana, Rodríguez ha puesto rumbo a València para integrarse en el equipo de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. Un departamento en el que el asesor coincidirá de nuevo con Miguel Ángel Sánchez, quien fuera jefe de gabinete de Mari Carmen Sánchez en su etapa como vicealcaldesa de Alicante. Sánchez ha ocupado el mismo cargo tras su salida del Ayuntamiento tanto con Nuria Montes, que dimitió el pasado año por sus declaraciones sobre los familiares de los fallecidos durante la dana, como con la actual consellera.